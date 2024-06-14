Dilan Polat davasında kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme:

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Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat davasında son durum merak edilirken Dilan Polat hakkında tahliye oldu mu sorusu araştırıldı. Gerçekleşen mahkeme sonucunda 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı geldi. Polat çifti serbest bırakıldı mı merak ediliyorken ne zaman tutuklandığı da gündeme geldi. Mahkemeden çıkan kararlar...