Dilan Polat davasında kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat davasında son durum merak edilirken Dilan Polat hakkında tahliye oldu mu sorusu araştırıldı. Gerçekleşen mahkeme sonucunda 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı geldi. Polat çifti serbest bırakıldı mı merak ediliyorken ne zaman tutuklandığı da gündeme geldi. Mahkemeden çıkan kararlar...
Sosyal medyada paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Dilan - Engin Polat çiftinin davasında gelişme yaşanırken tahliye olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Mahkeme sonucunda Sıla Doğu ve Can Doğu serbest bırakıldı.
DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?
Mahkeme sonucunda 2 tahliye kararı gelirken Sıla ve Can Doğu tutuksuz yargılanarak serbest bırakılırken Polat çiftinin tutukluluğu devam ediyor. Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulat, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
4 Sulh Ceza Hakimliği, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, amcası Ahmet Gün ve kardeşi Alper Kürşat Polat’ın da tutukluluğunun devamına karar verdi.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Türkiye'nin gündeminde yer alan dava hakkında şu sözleri söyledi:
"Polatlar dosyasında tahliye geldi. Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi"
Hakim dilekçesinde ise “Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım” sözleri yer aldı.
DİLAN POLAT NE ZAMAN TUTUKLANDI?
İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleşen operasyon 1 Kasım'da olurken 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polat çiftinin tutukluluğu 5 Kasım'da başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi