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Dün akşam en çok hangi yapım izlendi? Reyting birincisi el değiştirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dün akşam en çok hangi yapım izlendi? Reyting birincisi el değiştirdi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Mayıs 2025 Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de ise Sustalı Ceylan zirve için yarıştı. Total, ab, abc1 sıralamasını merak edenler güncel reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor.

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilip araştırılıyor. 9 Mayıs Cuma Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Atv'de Sustalı Ceylan, Show'da Kızılcık Şerbeti ekrana geldi.

Dün akşam en çok hangi yapım izlendi? Reyting birincisi el değiştirdi - 1. Resim

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

  1. KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV
  2. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
  3. ESRA EROL'DA - ATV
  4. ARKA SOKAKLAR - KANAL D
  5. SURVİVOR - TV8
  6. KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) - SHOW TV
  7. ATV ANA HABER - ATV
  8. SUSTALI CEYLAN - ATV
  9. ARKA SOKAKLAR (ÖZET) - KANAL D
  10. SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER – NOW

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

  1. KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV
  2. KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) - SHOW TV
  3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
  4. ESRA EROL'DA - ATV
  5. SURVİVOR - TV8
  6. BİR ZAMANLAR İSTANBUL - TRT 1
  7. SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER - NOW
  8. ATV ANA HABER - ATV
  9. KALENDER PİDE ÖZEL KESİT (T.S) - NOW
  10. SUSTALI CEYLAN - ATV

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI NASIL?

Total grupta Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, zirvede yer alırken “Esra Erol’da” ikinci sıraya yerleşti. “Arka Sokaklar” ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. İkinci sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” ise 3. sıraya çıktı.

ABC kategorisinde de Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti birinciliği elinde tuttu. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” üçüncü oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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