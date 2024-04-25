Uyku apnesine kesin çözüm nedir, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Yeni alınan kararla birlikte artık uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecek. Uyku apnesi olan sürücülerin tedavi görmeden ehliyet almasına izin verilmeyecek. Peki, uyku apnesi tedavisi nasıl olur, ilacı var mı? Uyku apnesi olan biri ne yapmalı, kendiliğinden geçer mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alan yeni karara gere artık "uyku apnesi sendromu" tanısı almış olan kişilerin ehliyet alması yasaklandı. Bu rahatsızlığa sahip kişiler ise tedavi yöntemlerini sorgulamaya başladı. Peki, uyku apnesi için hangi doktora gidilir?

UYKU APNESİNE KESİN ÇÖZÜM NEDİR?

Uyku apnesi için dünyada en yaygın kullanılan uyku apne tedavisi “Kesintisiz Pozitif Nazal Basınç (CPAP)” tedavisidir.

Bu yöntem ile uyku apnesi cihazı, uykuda başucuna konulan küçük bir cihaz ile burun yoluyla yansıtılan çok hassas pozitif basınç uygular.

Hasta yatarken CPAP maskesi takar ve uyku apnesi cihazından gelen pozitif basınç, sanki bir hava yastığı yerleştirilmiş gibi hava yollarının ve gırtlağın uykuda sürekli açık kalmasını sağlar.

Böylece apne ve horlamalar ortadan kalkar. CPAP maskesine halk arasında auyku apnesi maskesi denir.

Bu tedavide ilaç kullanılmaz ve cerrahi işlem yapılmaz.

UYKU APNESİ OLAN BİRİ NE YAPMALI?

Uyku apnesinin özgün tedavisi, hava yolunu devamlı açık tutacak şekilde basınçlı hava veren cihazların kullanımı ile olur.

PAP (pozitif havayolu basıncı) cihazları üst hava yollarının uyku sırasında açık kalmasını sağlayarak uyku apnesini önler.

UYKU APNESİ İLACI VAR MI?

Uyku apnesi ilaç tedavisi ile iyileştirilebilmektedir. Ancak kesin tedavi yöntemi ilaç tedavisi değildir.

UYKU APNESİ KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Uyku apnesinin kendiliğinden geçmesi mümkün olmuyor.

Ancak hafif şiddetli vakalarda sigara ve alkol kullanımını bırakmak ve kilo kontrolüne dikkat etmek fayda sağlıyor.

Şiddetli vakalarda ise hava yolunu açık tutmaya yarayan cihazlar ve cerrahi girişimler gerekiyor.

UYKU APNESİ İÇİN HANGİ DOKTORA GİTMELİYİM?

Uyku apnesi tedavisi için alanında tecrübeli bir kulak burun boğaz uzmanından randevu oluşturulması gerekiyor.

UYKU TESTİ EVDE YAPILIR MI?

Bir uyku merkezi yerine evde de test yapılabilir. Taşınabilir uyku cihazları uyku apnesi teşhis yardımcı olmak için kullanılır.