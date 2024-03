Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversiteden mezun olanlara denklik verilecek. Peki, dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler ilk 400 İçinde yer alıyor? İşte detaylar...

YÖK tarafından yapılan yurt dışı üniversiteleri diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerine yönelik düzenlemeler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre artık ilk 400 arasında yer alan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, denklik almak için seviye belirleme sınavından muaf olacaklar ve puan şartı aranmaksızın yatay geçiş yapabilecekler. Peki, dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri?

DÜNYADA EN İYİ İLK 400 ÜNİVERSİTE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir adım geldi. İlk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı aranmayacak.

QS Dünya Üniversite Sıralamaları ve Times Higher Education (THE) gibi dünyaca ünlü okul sıralamaları, her yıl dünyanın en kaliteli ilk 1000 üniversitesini açıklıyor. YÖK’ün şart koyduğu ilk 400 üniversite ise bu listede yer alan ilk 400 üniversitesi kapsıyor.

2013-2016 yılları arasında ilk 1000 üniversite şartı daha sonra 2017-2020 yılları arasında ilk 500 üniversiteye çekilmişti. 2021 yılında ise yatay geçişte ve denklikte suistimallerin engellenmesi adına YÖK bu şartı ilk 400 üniversiteye çekti.

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024’ü açıkladı.

1 Oxford Üniversitesi Birleşik Krallık

2 Stanford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

3 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri

4 Harvard Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

5 Cambridge Üniversitesi Birleşik Krallık

6 Princeton Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

7 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri

8 Imperial College Londra Birleşik Krallık

9 Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Amerika Birleşik Devletleri

10 Yale Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

11 ETH Zürih İsviçre

12 Tsinghua Üniversitesi Çin

13 Chicago Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

14 Pekin Üniversitesi Çin

15 Johns Hopkins Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

16 Pensilvanya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

17 Kolombiya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

18 Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri

19 Singapur Ulusal Üniversitesi Singapur

20 Cornell Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

21 Toronto Üniversitesi Kanada

22 UCL Birleşik Krallık

23 Michigan Üniversitesi-Ann Arbor Amerika Birleşik Devletleri

24 Carnegie Mellon Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

25 Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

26 Duke Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

27 New York Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

28 kuzeybatı Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

29 Tokyo Üniversitesi Japonya

=30 Edinburg Üniversitesi Birleşik Krallık

=30 Münih Teknik Üniversitesi Almanya Keşfetmek

32 Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur Singapur

33 École Polytechnique Fédérale de Lozan İsviçre

34 Kaliforniya Üniversitesi, San Diego Amerika Birleşik Devletleri

35 Hong Kong Üniversitesi Hong Kong

36 Gürcistan Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri

37 Melbourne Üniversitesi Avustralya

=38 King’s College Londra Birleşik Krallık

=38 LMU Münih Almanya

40 Paris Bilim ve Edebiyat – PSL Araştırma Üniversitesi Paris Fransa

41 İngiliz Kolombiya Üniversitesi Kanada

42 Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

43 Şangay Jiao Tong Üniversitesi Çin

44 Fudan Üniversitesi Çin

45 KU Leuven Belçika

46 Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu Birleşik Krallık

47 Heidelberg Üniversitesi Almanya

48 Delft Teknoloji Üniversitesi Hollanda

49 McGill Üniversitesi Kanada

50 Karolinska Enstitüsü İsveç

51 Manchester Üniversitesi Birleşik Krallık

52 Austin’deki Teksas Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

53 Hong Kong Çin Üniversitesi Hong Kong

54 Monash Üniversitesi Avustralya

55 Kyoto Üniversitesi Japonya

55 Zhejiang Üniversitesi Çin

57 Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin

58 Université Paris-Saclay Fransa

59 Kaliforniya Üniversitesi, Davis Amerika Birleşik Devletleri

60 Sidney Üniversitesi Avustralya

61 Amsterdam Üniversitesi Hollanda

62 Seul Ulusal Üniversitesi Güney Kore

63 Wisconsin-Madison Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

64 Kahverengi Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

64 Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hong Kong

64 Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Hollanda

67 Avustralya Ulusal Üniversitesi Avustralya

68 St Louis’deki Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

69 Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara Amerika Birleşik Devletleri

70 Queensland Üniversitesi Avustralya

71 Institut Polytechnique de Paris Fransa

72 Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

73 Nanjing Üniversitesi Çin

74 Güney Kaliforniya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

75 Sorbonne Üniversitesi Fransa

76 Yonsei Üniversitesi (Seul kampüsü) Güney Kore

77 Leiden Üniversitesi Hollanda

78 Boston Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

79 Groningen Üniversitesi Hollanda

80 Zürih Üniversitesi İsviçre

81 Bristol Üniversitesi Birleşik Krallık

82 Hong Kong Şehir Üniversitesi Hong Kong

83 Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Güney Kore

84 UNSW Sidney Avustralya

85 Minnesota Universitesi Amerika Birleşik Devletleri

86 Purdue Üniversitesi Batı Lafayette Amerika Birleşik Devletleri

87 Glasgow Üniversitesi Birleşik Krallık

87 Hong Kong Politeknik Üniversitesi Hong Kong

87 Berlin Humboldt Üniversitesi Almanya

90 RWTH Aachen Üniversitesi Almanya

91 Bonn Üniversitesi Almanya

92 Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Amerika Birleşik Devletleri

92 Vanderbilt Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

94 Charité – Universitätsmedizin Berlin Almanya

95 Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu

95 Tübingen Üniversitesi Almanya

97 KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü İsveç

97 Southampton Üniversitesi Birleşik Krallık

99 Erasmus Üniversitesi Rotterdam Hollanda

99 Ohio Eyalet Üniversitesi (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri

101 Birmingham Üniversitesi Birleşik Krallık

102 Berlin Özgür Üniversitesi Almanya

103 Kopenhag Üniversitesi Danimarka

103 McMaster Üniversitesi Kanada

105 Sheffield Üniversitesi Birleşik Krallık

106 Emory Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

106 Lund Üniversitesi İsveç

106 Warwick Üniversitesi Birleşik Krallık

109 Aarhus Üniversitesi Danimarka

109 Alberta Üniversitesi Kanada

111 Adelaide Üniversitesi Avustralya

111 Göttingen Üniversitesi Almanya

111 Montreal Üniversitesi Kanada

114 Maryland Üniversitesi, College Park Amerika Birleşik Devletleri

115 Gent Üniversitesi Belçika

116 Bern Üniversitesi İsviçre

116 Michigan Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

118 Teksas A&M Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

119 Pirinç Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

119 Viyana Üniversitesi Avusturya

121 Helsinki Üniversitesi Finlandiya

122 Penn State (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri

123 Basel Üniversitesi İsviçre

123 Massachusetts Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

125 Vrije Universiteit Amsterdam Hollanda

126 Danimarka Teknik Üniversitesi Danimarka

127 Oslo Üniversitesi Norveç

128 Freiburg Üniversitesi Almanya

129 Leeds Üniversitesi Birleşik Krallık

130 Nottingham Üniversitesi Birleşik Krallık

130 Tohoku Üniversitesi Japonya

132 Florida üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

133 Rochester Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

134 Trinity Koleji Dublin İrlanda

135 Londra Kraliçe Mary Üniversitesi Birleşik Krallık

136 Hamburg Üniversitesi Almanya

136 Berlin Teknik Üniversitesi Almanya

138 Colorado Boulder Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

138 Maastricht Üniversitesi Hollanda

140 Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü Almanya

140 Radboud Üniversitesi Nijmegen Hollanda

140 Uppsala Üniversitesi İsveç

143 Lozan Üniversitesi İsviçre

143 Batı Avustralya Üniversitesi Avustralya

145 Pittsburgh Üniversitesi-Pittsburgh kampüsü Amerika Birleşik Devletleri

145 Sungkyunkwan Üniversitesi (SKKU) Güney Kore

147 York Üniversitesi Birleşik Krallık

148 Teknoloji Üniversitesi Sidney Avustralya

149 Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) Güney Kore

150 Auckland Üniversitesi Yeni Zelanda

151 Siçuan Üniversitesi Çin

152 Barselona Üniversitesi ispanya

152 Ulusal Tayvan Üniversitesi (NTU) Tayvan

152 Paris Cité Üniversitesi Fransa

155 Arizona Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

155 Bolonya Üniversitesi İtalya

155 Lancaster Üniversitesi Birleşik Krallık

158 Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin

158 Waterloo Üniversitesi Kanada

160 Köln Üniversitesi Almanya

161 Anvers Üniversitesi Belçika

161 Dartmouth Koleji Amerika Birleşik Devletleri

161 TU Dresden Almanya

164 Case Western Rezerv Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

164 Wuhan Üniversitesi Çin

166 Virginia Üniversitesi (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri

167 Cape Town Üniversitesi Güney Afrika

168 Université Catholique de Louvain Belçika

168 Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Hollanda

168 Harbin Teknoloji Enstitüsü Çin

168 Liverpool Üniversitesi Birleşik Krallık

168 Newcastle Üniversitesi Birleşik Krallık

168 Scuola Normale Superiore di Pisa İtalya

174 Durham Üniversitesi Birleşik Krallık

175 Osaka Üniversitesi Japonya

175 Würzburg Üniversitesi Almanya

177 Pekin normal üniversitesi Çin

177 Exeter Üniversitesi Birleşik Krallık

177 Ottawa Üniversitesi Kanada

180 Macquarie Üniversitesi Avustralya

181 Roma Sapienza Üniversitesi İtalya

182 Arizona Eyalet Üniversitesi (Tempe) Amerika Birleşik Devletleri

183 Cenevre Üniversitesi İsviçre

184 Twente Üniversitesi Hollanda

185 Stokholm Üniversitesi İsveç

185 Tongji Üniversitesi Çin

187 Georgetown Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

187 Mannheim Üniversitesi Almanya

189 Chalmers Teknoloji Üniversitesi İsveç

190 Cardiff Üniversitesi Birleşik Krallık

191 Tokyo Teknoloji Enstitüsü Japonya

191 Tufts Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

193 Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Almanya

193 Makao Üniversitesi Makao Keşfetmek

193 Münster Üniversitesi Almanya

193 St Andrews Üniversitesi Birleşik Krallık

193 Ulm Üniversitesi Almanya

198 Indiana Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

199 Notre Dame Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

199 Queensland Teknoloji Üniversitesi Avustralya

200 Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) Güney Kore Keşfetmek

201–250 Aalborg Üniversitesi Danimarka

201–250 Aalto Üniversitesi Finlandiya

201–250 Aberdeen Üniversitesi Birleşik Krallık

201–250 Abu Dabi Üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri

201–250 Barselona Özerk Üniversitesi ispanya

201–250 Calgary Üniversitesi Kanada

201–250 Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Curtin Üniversitesi Avustralya

201–250 Friedrich Schiller Üniversitesi Jena Almanya

201–250 George Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Goethe Üniversitesi Frankfurt Almanya

201–250 Göteborg Üniversitesi İsveç

201–250 Mānoa’daki Hawaii Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Illinois Üniversitesi Chicago Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Hindistan Bilim Enstitüsü Hindistan

201–250 Iowa Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi Suudi Arabistan

201–250 Kore Üniversitesi Güney Kore

201–250 Leicester Üniversitesi Birleşik Krallık

201–250 Université Libre de Bruxelles Belçika

201–250 Lüksemburg Üniversitesi Lüksemburg

201–250 Graz Tıp Üniversitesi Avusturya

201–250 Viyana Tıp Üniversitesi Avusturya

201–250 Miami Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Nagoya Üniversitesi Japonya

201–250 Newcastle Üniversitesi Avustralya

201–250 Northeastern Üniversitesi, ABD Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Padua Üniversitesi İtalya

201–250 Politecnico di Milano İtalya Keşfetmek

201–250 Pompeu Fabra Üniversitesi ispanya

201–250 Potsdam Üniversitesi Almanya

201–250 Kraliçe’nin Belfast Üniversitesi Birleşik Krallık

201–250 Okuma Üniversitesi Birleşik Krallık

201–250 Rutgers Üniversitesi – New Brunswick Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Sant’Anna İleri Araştırmalar Okulu – Pisa İtalya

201–250 São Paulo Üniversitesi Brezilya

201–250 Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SUSTech) Çin

201–250 Sun Yat-sen Üniversitesi Çin

201–250 Sussex Üniversitesi Birleşik Krallık

201–250 Swinburne Teknoloji Üniversitesi Avustralya

201–250 Tel Aviv Üniversitesi İsrail

201–250 Tianjin Üniversitesi Çin

201–250 Tilburg Üniversitesi Hollanda

201–250 Üniversite Koleji Dublin İrlanda

201–250 Utah Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

201–250 Vrije Universiteit Brüksel Belçika

201–250 Batı Üniversitesi Kanada

201–250 Wollongong Üniversitesi Avustralya

251–300 Bath Üniversitesi Birleşik Krallık

251–300 Pekin Teknoloji Enstitüsü Çin

251–300 Bergen Üniversitesi Norveç

251–300 Boston Koleji Amerika Birleşik Devletleri

251–300 Brandeis Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

251–300 Kaliforniya Üniversitesi, Riverside Amerika Birleşik Devletleri

251–300 Deakin Üniversitesi Avustralya

251–300 Doğu Anglia Üniversitesi Birleşik Krallık

251–300 École Normale Supérieure de Lyon Fransa

251–300 Florida Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

251–300 Griffith Üniversitesi Avustralya

251–300 Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf Almanya

251–300 Hohenheim Üniversitesi Almanya

251–300 Humanitas Üniversitesi İtalya

251–300 Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi Almanya

251–300 Halife Üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri

251–300 Kral Abdulaziz Üniversitesi Suudi Arabistan

251–300 Konstanz Üniversitesi Almanya

251–300 Kyung Hee Üniversitesi Güney Kore

251–300 Lappeenranta-Lahti Teknoloji Üniversitesi LUT Finlandiya

251–300 La Trobe Üniversitesi Avustralya

251–300 Üniversite Laval Kanada

251–300 Linköping Üniversitesi İsveç

251–300 Loughborough Üniversitesi Birleşik Krallık

251–300 Makao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makao

251–300 Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi İtalya

251–300 Xi’an Jiaotong Üniversitesi Çin

301–350 Beihang Üniversitesi Çin

301–350 Bremen Üniversitesi Almanya

301–350 Buffalo Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

301–350 Università Cattolica del Sacro Cuore İtalya

301–350 Çin Tıp Üniversitesi, Tayvan Tayvan

301–350 Kopenhag İşletme Okulu Danimarka

301–350 Dalhousie Üniversitesi Kanada

301–350 Drexel Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

301–350 Dundee Üniversitesi Birleşik Krallık

301–350 Doğu Çin Normal Üniversitesi Çin

301–350 Essex Üniversitesi Birleşik Krallık

301–350 Flinders Üniversitesi Avustralya

301–350 Galway Üniversitesi İrlanda

301–350 Grenoble Alpes Üniversitesi Fransa

301–350 Hanyang Üniversitesi Güney Kore

301–350 Kudüs İbrani Üniversitesi İsrail

301–350 Hong Kong Baptist Üniversitesi Hong Kong

301–350 Innsbruck Üniversitesi Avusturya

301–350 Kiel Üniversitesi Almanya

301–350 Kyushu Üniversitesi Japonya

301–350 Liège Üniversitesi Belçika

301–350 Montpellier Üniversitesi Fransa

301–350 Navarra Üniversitesi ispanya

351–400 Aix-Marsilya Üniversitesi Fransa

351–400 Emirkabir Teknoloji Üniversitesi İran

351–400 Madrid Özerk Üniversitesi ispanya

351–400 Bayreuth Üniversitesi Almanya

351–400 Bordeaux Üniversitesi Fransa Keşfetmek

351–400 Brunel Üniversitesi Londra Birleşik Krallık

351–400 Campinas Üniversitesi Brezilya

351–400 Canberra Üniversitesi Avustralya

351–400 Chongqing Üniversitesi Çin Keşfetmek

351–400 Şehir, Londra Üniversitesi Birleşik Krallık

351–400 Colorado Üniversitesi Denver/Anschutz Tıp Kampüsü Amerika Birleşik Devletleri

351–400 Connecticut Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

351–400 Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (DGIST) Güney Kore

351–400 Edith Cowan Üniversitesi Avustralya Keşfetmek

351–400 Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi Çin

351–400 Floransa Üniversitesi İtalya

351–400 Bozen-Bolzano Özgür Üniversitesi İtalya

351–400 Gürcistan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

351–400 Hasselt Üniversitesi Belçika

351–400 Heriot-Watt Üniversitesi Birleşik Krallık

351–400 Hokkaido Üniversitesi Japonya

351–400 Hunan Üniversitesi Çin

351–400 Illinois Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri

351–400 Iowa Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri

351–400 James Cook Üniversitesi Avustralya