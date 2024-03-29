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Dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? QS Dünya Üniversite sıralamaları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyada ilk 400&#039;e giren üniversiteler hangileri? QS Dünya Üniversite sıralamaları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversiteden mezun olanlara denklik verilecek. Peki, dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler ilk 400 İçinde yer alıyor? İşte detaylar...

YÖK tarafından yapılan yurt dışı üniversiteleri diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerine yönelik düzenlemeler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre artık ilk 400 arasında yer alan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, denklik almak için seviye belirleme sınavından muaf olacaklar ve puan şartı aranmaksızın yatay geçiş yapabilecekler. Peki, dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri?

Dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? - 1. Resim

DÜNYADA EN İYİ İLK 400 ÜNİVERSİTE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir adım geldi. İlk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı aranmayacak.

QS Dünya Üniversite Sıralamaları ve Times Higher Education (THE)  gibi dünyaca ünlü okul sıralamaları, her yıl dünyanın en kaliteli ilk 1000 üniversitesini açıklıyor. YÖK’ün şart koyduğu ilk 400 üniversite ise bu listede yer alan ilk 400 üniversitesi kapsıyor.

2013-2016 yılları arasında ilk 1000 üniversite şartı daha sonra 2017-2020 yılları arasında ilk 500 üniversiteye çekilmişti. 2021 yılında ise yatay geçişte ve denklikte suistimallerin engellenmesi adına YÖK bu şartı ilk 400 üniversiteye çekti.

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024’ü açıkladı.

1    Oxford Üniversitesi Birleşik Krallık
2    Stanford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
3    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
4    Harvard Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
5    Cambridge Üniversitesi Birleşik Krallık
6    Princeton Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
7    Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
8    Imperial College Londra Birleşik Krallık
9    Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Amerika Birleşik Devletleri
10    Yale Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
11    ETH Zürih İsviçre
12    Tsinghua Üniversitesi Çin
13    Chicago Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
14    Pekin Üniversitesi Çin
15    Johns Hopkins Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
16    Pensilvanya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
17    Kolombiya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
18    Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri
19    Singapur Ulusal Üniversitesi Singapur
20    Cornell Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
21    Toronto Üniversitesi Kanada
22    UCL Birleşik Krallık
23    Michigan Üniversitesi-Ann Arbor Amerika Birleşik Devletleri
24    Carnegie Mellon Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
25    Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
26    Duke Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
27    New York Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
28    kuzeybatı Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
29    Tokyo Üniversitesi Japonya
30    Edinburg Üniversitesi Birleşik Krallık
31    Münih Teknik Üniversitesi Almanya Keşfetmek
32    Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur Singapur
33    École Polytechnique Fédérale de Lozan İsviçre
34    Kaliforniya Üniversitesi, San Diego Amerika Birleşik Devletleri
35    Hong Kong Üniversitesi Hong Kong
36    Gürcistan Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
37    Melbourne Üniversitesi Avustralya
38    King’s College Londra Birleşik Krallık
39    LMU Münih Almanya
40    Paris Bilim ve Edebiyat – PSL Araştırma Üniversitesi Paris Fransa
41    İngiliz Kolombiya Üniversitesi Kanada
42    Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
43    Şangay Jiao Tong Üniversitesi Çin
44    Fudan Üniversitesi Çin
45    KU Leuven Belçika
46    Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu Birleşik Krallık
47    Heidelberg Üniversitesi Almanya
48    Delft Teknoloji Üniversitesi Hollanda
49    McGill Üniversitesi Kanada
50    Karolinska Enstitüsü İsveç
51    Manchester Üniversitesi Birleşik Krallık
52    Austin’deki Teksas Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
53    Hong Kong Çin Üniversitesi Hong Kong
54    Monash Üniversitesi Avustralya
55    Kyoto Üniversitesi Japonya
55    Zhejiang Üniversitesi Çin
57    Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin
58    Université Paris-Saclay Fransa
59    Kaliforniya Üniversitesi, Davis Amerika Birleşik Devletleri
60    Sidney Üniversitesi Avustralya
61    Amsterdam Üniversitesi Hollanda
62    Seul Ulusal Üniversitesi Güney Kore
63    Wisconsin-Madison Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
64    Kahverengi Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
64    Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hong Kong
64    Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Hollanda
67    Avustralya Ulusal Üniversitesi Avustralya
68    St Louis’deki Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
69    Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara Amerika Birleşik Devletleri
70    Queensland Üniversitesi Avustralya
71    Institut Polytechnique de Paris Fransa
72    Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
73    Nanjing Üniversitesi Çin
74    Güney Kaliforniya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
75    Sorbonne Üniversitesi Fransa
76    Yonsei Üniversitesi (Seul kampüsü) Güney Kore
77    Leiden Üniversitesi Hollanda
78    Boston Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
79    Groningen Üniversitesi Hollanda
80    Zürih Üniversitesi İsviçre
81    Bristol Üniversitesi Birleşik Krallık
82    Hong Kong Şehir Üniversitesi Hong Kong
83    Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Güney Kore
84    UNSW Sidney Avustralya
85    Minnesota Universitesi Amerika Birleşik Devletleri
86    Purdue Üniversitesi Batı Lafayette Amerika Birleşik Devletleri
87    Glasgow Üniversitesi Birleşik Krallık
87    Hong Kong Politeknik Üniversitesi Hong Kong
87    Berlin Humboldt Üniversitesi Almanya
90    RWTH Aachen Üniversitesi Almanya
91    Bonn Üniversitesi Almanya
92    Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Amerika Birleşik Devletleri
92    Vanderbilt Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
94    Charité – Universitätsmedizin Berlin Almanya
95    Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu
95    Tübingen Üniversitesi Almanya
97    KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü İsveç
97    Southampton Üniversitesi Birleşik Krallık
99    Erasmus Üniversitesi Rotterdam Hollanda
99    Ohio Eyalet Üniversitesi (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri
101    Birmingham Üniversitesi Birleşik Krallık
102    Berlin Özgür Üniversitesi Almanya
103    Kopenhag Üniversitesi Danimarka
103    McMaster Üniversitesi Kanada
105    Sheffield Üniversitesi Birleşik Krallık
106    Emory Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
106    Lund Üniversitesi İsveç
106    Warwick Üniversitesi Birleşik Krallık
109    Aarhus Üniversitesi Danimarka
109    Alberta Üniversitesi Kanada
111    Adelaide Üniversitesi Avustralya
111    Göttingen Üniversitesi Almanya
111    Montreal Üniversitesi Kanada
114    Maryland Üniversitesi, College Park Amerika Birleşik Devletleri
115    Gent Üniversitesi Belçika
116    Bern Üniversitesi İsviçre
116    Michigan Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
118    Teksas A&M Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
119    Pirinç Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
119    Viyana Üniversitesi Avusturya
121    Helsinki Üniversitesi Finlandiya
122    Penn State (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri
123    Basel Üniversitesi İsviçre
123    Massachusetts Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
125    Vrije Universiteit Amsterdam Hollanda
126    Danimarka Teknik Üniversitesi Danimarka
127    Oslo Üniversitesi Norveç
128    Freiburg Üniversitesi Almanya
129    Leeds Üniversitesi Birleşik Krallık
130    Nottingham Üniversitesi Birleşik Krallık
130    Tohoku Üniversitesi Japonya
132    Florida üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
133    Rochester Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
134    Trinity Koleji Dublin İrlanda
135    Londra Kraliçe Mary Üniversitesi Birleşik Krallık
136    Hamburg Üniversitesi Almanya
136    Berlin Teknik Üniversitesi Almanya
138    Colorado Boulder Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
138    Maastricht Üniversitesi Hollanda
140    Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü Almanya
140    Radboud Üniversitesi Nijmegen Hollanda
140    Uppsala Üniversitesi İsveç
143    Lozan Üniversitesi İsviçre
143    Batı Avustralya Üniversitesi Avustralya
145    Pittsburgh Üniversitesi-Pittsburgh kampüsü Amerika Birleşik Devletleri
145    Sungkyunkwan Üniversitesi (SKKU) Güney Kore
147    York Üniversitesi Birleşik Krallık
148    Teknoloji Üniversitesi Sidney Avustralya
149    Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) Güney Kore
150    Auckland Üniversitesi Yeni Zelanda
151    Siçuan Üniversitesi Çin
152    Barselona Üniversitesi ispanya
152    Ulusal Tayvan Üniversitesi (NTU) Tayvan
152    Paris Cité Üniversitesi Fransa
155    Arizona Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
155    Bolonya Üniversitesi İtalya
155    Lancaster Üniversitesi Birleşik Krallık
158    Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin
158    Waterloo Üniversitesi Kanada
160    Köln Üniversitesi Almanya
161    Anvers Üniversitesi Belçika
161    Dartmouth Koleji Amerika Birleşik Devletleri
161    TU Dresden Almanya
164    Case Western Rezerv Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
164    Wuhan Üniversitesi Çin
166    Virginia Üniversitesi (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri
167    Cape Town Üniversitesi Güney Afrika
168    Université Catholique de Louvain Belçika
168    Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Hollanda
168    Harbin Teknoloji Enstitüsü Çin
168    Liverpool Üniversitesi Birleşik Krallık
168    Newcastle Üniversitesi Birleşik Krallık
168    Scuola Normale Superiore di Pisa İtalya
174    Durham Üniversitesi Birleşik Krallık
175    Osaka Üniversitesi Japonya
175    Würzburg Üniversitesi Almanya
177    Pekin normal üniversitesi Çin
177    Exeter Üniversitesi Birleşik Krallık
177    Ottawa Üniversitesi Kanada
180    Macquarie Üniversitesi Avustralya
181    Roma Sapienza Üniversitesi İtalya
182    Arizona Eyalet Üniversitesi (Tempe) Amerika Birleşik Devletleri
183    Cenevre Üniversitesi İsviçre
184    Twente Üniversitesi Hollanda
185    Stokholm Üniversitesi İsveç
185    Tongji Üniversitesi Çin
187    Georgetown Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
187    Mannheim Üniversitesi Almanya
189    Chalmers Teknoloji Üniversitesi İsveç
190    Cardiff Üniversitesi Birleşik Krallık
191    Tokyo Teknoloji Enstitüsü Japonya
191    Tufts Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
193    Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Almanya
193    Makao Üniversitesi Makao Keşfetmek
193    Münster Üniversitesi Almanya
193    St Andrews Üniversitesi Birleşik Krallık
193    Ulm Üniversitesi Almanya
198    Indiana Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
199    Notre Dame Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
199    Queensland Teknoloji Üniversitesi Avustralya
200    Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) Güney Kore 
201–250    Aalborg Üniversitesi Danimarka
201–250    Aalto Üniversitesi Finlandiya
201–250    Aberdeen Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250    Abu Dabi Üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri
201–250    Barselona Özerk Üniversitesi ispanya
201–250    Calgary Üniversitesi Kanada
201–250    Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Curtin Üniversitesi Avustralya
201–250    Friedrich Schiller Üniversitesi Jena Almanya
201–250    George Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Goethe Üniversitesi Frankfurt Almanya
201–250    Göteborg Üniversitesi İsveç
201–250    Mānoa’daki Hawaii Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Illinois Üniversitesi Chicago Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Hindistan Bilim Enstitüsü Hindistan
201–250    Iowa Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi Suudi Arabistan
201–250    Kore Üniversitesi Güney Kore
201–250    Leicester Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250    Université Libre de Bruxelles Belçika
201–250    Lüksemburg Üniversitesi Lüksemburg
201–250    Graz Tıp Üniversitesi Avusturya
201–250    Viyana Tıp Üniversitesi Avusturya
201–250    Miami Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Nagoya Üniversitesi Japonya
201–250    Newcastle Üniversitesi Avustralya
201–250    Northeastern Üniversitesi, ABD Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Padua Üniversitesi İtalya
201–250    Politecnico di Milano İtalya Keşfetmek
201–250    Pompeu Fabra Üniversitesi ispanya
201–250    Potsdam Üniversitesi Almanya
201–250    Kraliçe’nin Belfast Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250    Okuma Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250    Rutgers Üniversitesi – New Brunswick Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Sant’Anna İleri Araştırmalar Okulu – Pisa İtalya
201–250    São Paulo Üniversitesi Brezilya
201–250    Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SUSTech) Çin
201–250    Sun Yat-sen Üniversitesi Çin
201–250    Sussex Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250    Swinburne Teknoloji Üniversitesi Avustralya
201–250    Tel Aviv Üniversitesi İsrail
201–250    Tianjin Üniversitesi Çin
201–250    Tilburg Üniversitesi Hollanda
201–250    Üniversite Koleji Dublin İrlanda
201–250    Utah Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250    Vrije Universiteit Brüksel Belçika
201–250    Batı Üniversitesi Kanada
201–250    Wollongong Üniversitesi Avustralya
251–300    Bath Üniversitesi Birleşik Krallık
251–300    Pekin Teknoloji Enstitüsü Çin
251–300    Bergen Üniversitesi Norveç
251–300    Boston Koleji Amerika Birleşik Devletleri
251–300    Brandeis Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
251–300    Kaliforniya Üniversitesi, Riverside Amerika Birleşik Devletleri
251–300    Deakin Üniversitesi Avustralya
251–300    Doğu Anglia Üniversitesi Birleşik Krallık
251–300    École Normale Supérieure de Lyon Fransa
251–300    Florida Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
251–300    Griffith Üniversitesi Avustralya
251–300    Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf Almanya
251–300    Hohenheim Üniversitesi Almanya
251–300    Humanitas Üniversitesi İtalya
251–300    Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi Almanya
251–300    Halife Üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri
251–300    Kral Abdulaziz Üniversitesi Suudi Arabistan
251–300    Konstanz Üniversitesi Almanya
251–300    Kyung Hee Üniversitesi Güney Kore
251–300    Lappeenranta-Lahti Teknoloji Üniversitesi LUT Finlandiya
251–300    La Trobe Üniversitesi Avustralya
251–300    Üniversite Laval Kanada
251–300    Linköping Üniversitesi İsveç
251–300    Loughborough Üniversitesi Birleşik Krallık
251–300    Makao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makao
251–300    Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi İtalya
251–300    Xi’an Jiaotong Üniversitesi Çin
301–350    Beihang Üniversitesi Çin
301–350    Bremen Üniversitesi Almanya
301–350    Buffalo Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
301–350    Università Cattolica del Sacro Cuore İtalya
301–350    Çin Tıp Üniversitesi, Tayvan Tayvan
301–350    Kopenhag İşletme Okulu Danimarka
301–350    Dalhousie Üniversitesi Kanada
301–350    Drexel Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
301–350    Dundee Üniversitesi Birleşik Krallık
301–350    Doğu Çin Normal Üniversitesi Çin
301–350    Essex Üniversitesi Birleşik Krallık
301–350    Flinders Üniversitesi Avustralya
301–350    Galway Üniversitesi İrlanda
301–350    Grenoble Alpes Üniversitesi Fransa
301–350    Hanyang Üniversitesi Güney Kore
301–350    Kudüs İbrani Üniversitesi İsrail
301–350    Hong Kong Baptist Üniversitesi Hong Kong
301–350    Innsbruck Üniversitesi Avusturya
301–350    Kiel Üniversitesi Almanya
301–350    Kyushu Üniversitesi Japonya
301–350    Liège Üniversitesi Belçika
301–350    Montpellier Üniversitesi Fransa
301–350    Navarra Üniversitesi ispanya
351–400    Aix-Marsilya Üniversitesi Fransa
351–400    Emirkabir Teknoloji Üniversitesi İran
351–400    Madrid Özerk Üniversitesi ispanya
351–400    Bayreuth Üniversitesi Almanya
351–400    Bordeaux Üniversitesi Fransa Keşfetmek
351–400    Brunel Üniversitesi Londra Birleşik Krallık
351–400    Campinas Üniversitesi Brezilya
351–400    Canberra Üniversitesi Avustralya
351–400    Chongqing Üniversitesi Çin Keşfetmek
351–400    Şehir, Londra Üniversitesi Birleşik Krallık
351–400    Colorado Üniversitesi Denver/Anschutz Tıp Kampüsü Amerika Birleşik Devletleri
351–400    Connecticut Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
351–400    Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (DGIST) Güney Kore
351–400    Edith Cowan Üniversitesi Avustralya Keşfetmek
351–400    Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi Çin
351–400    Floransa Üniversitesi İtalya
351–400    Bozen-Bolzano Özgür Üniversitesi İtalya
351–400    Gürcistan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
351–400    Hasselt Üniversitesi Belçika
351–400    Heriot-Watt Üniversitesi Birleşik Krallık
351–400    Hokkaido Üniversitesi Japonya
351–400    Hunan Üniversitesi Çin
351–400    Illinois Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
351–400    Iowa Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
351–400    James Cook Üniversitesi Avustralya

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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