Dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? QS Dünya Üniversite sıralamaları
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversiteden mezun olanlara denklik verilecek. Peki, dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler ilk 400 İçinde yer alıyor? İşte detaylar...
YÖK tarafından yapılan yurt dışı üniversiteleri diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerine yönelik düzenlemeler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre artık ilk 400 arasında yer alan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, denklik almak için seviye belirleme sınavından muaf olacaklar ve puan şartı aranmaksızın yatay geçiş yapabilecekler. Peki, dünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri?
DÜNYADA EN İYİ İLK 400 ÜNİVERSİTE
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir adım geldi. İlk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı aranmayacak.
QS Dünya Üniversite Sıralamaları ve Times Higher Education (THE) gibi dünyaca ünlü okul sıralamaları, her yıl dünyanın en kaliteli ilk 1000 üniversitesini açıklıyor. YÖK’ün şart koyduğu ilk 400 üniversite ise bu listede yer alan ilk 400 üniversitesi kapsıyor.
2013-2016 yılları arasında ilk 1000 üniversite şartı daha sonra 2017-2020 yılları arasında ilk 500 üniversiteye çekilmişti. 2021 yılında ise yatay geçişte ve denklikte suistimallerin engellenmesi adına YÖK bu şartı ilk 400 üniversiteye çekti.
Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024’ü açıkladı.
1 Oxford Üniversitesi Birleşik Krallık
2 Stanford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
3 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
4 Harvard Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
5 Cambridge Üniversitesi Birleşik Krallık
6 Princeton Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
7 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
8 Imperial College Londra Birleşik Krallık
9 Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Amerika Birleşik Devletleri
10 Yale Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
11 ETH Zürih İsviçre
12 Tsinghua Üniversitesi Çin
13 Chicago Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
14 Pekin Üniversitesi Çin
15 Johns Hopkins Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
16 Pensilvanya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
17 Kolombiya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
18 Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri
19 Singapur Ulusal Üniversitesi Singapur
20 Cornell Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
21 Toronto Üniversitesi Kanada
22 UCL Birleşik Krallık
23 Michigan Üniversitesi-Ann Arbor Amerika Birleşik Devletleri
24 Carnegie Mellon Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
25 Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
26 Duke Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
27 New York Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
28 kuzeybatı Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
29 Tokyo Üniversitesi Japonya
30 Edinburg Üniversitesi Birleşik Krallık
31 Münih Teknik Üniversitesi Almanya Keşfetmek
32 Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur Singapur
33 École Polytechnique Fédérale de Lozan İsviçre
34 Kaliforniya Üniversitesi, San Diego Amerika Birleşik Devletleri
35 Hong Kong Üniversitesi Hong Kong
36 Gürcistan Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
37 Melbourne Üniversitesi Avustralya
38 King’s College Londra Birleşik Krallık
39 LMU Münih Almanya
40 Paris Bilim ve Edebiyat – PSL Araştırma Üniversitesi Paris Fransa
41 İngiliz Kolombiya Üniversitesi Kanada
42 Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
43 Şangay Jiao Tong Üniversitesi Çin
44 Fudan Üniversitesi Çin
45 KU Leuven Belçika
46 Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu Birleşik Krallık
47 Heidelberg Üniversitesi Almanya
48 Delft Teknoloji Üniversitesi Hollanda
49 McGill Üniversitesi Kanada
50 Karolinska Enstitüsü İsveç
51 Manchester Üniversitesi Birleşik Krallık
52 Austin’deki Teksas Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
53 Hong Kong Çin Üniversitesi Hong Kong
54 Monash Üniversitesi Avustralya
55 Kyoto Üniversitesi Japonya
55 Zhejiang Üniversitesi Çin
57 Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin
58 Université Paris-Saclay Fransa
59 Kaliforniya Üniversitesi, Davis Amerika Birleşik Devletleri
60 Sidney Üniversitesi Avustralya
61 Amsterdam Üniversitesi Hollanda
62 Seul Ulusal Üniversitesi Güney Kore
63 Wisconsin-Madison Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
64 Kahverengi Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
64 Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hong Kong
64 Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Hollanda
67 Avustralya Ulusal Üniversitesi Avustralya
68 St Louis’deki Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
69 Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara Amerika Birleşik Devletleri
70 Queensland Üniversitesi Avustralya
71 Institut Polytechnique de Paris Fransa
72 Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
73 Nanjing Üniversitesi Çin
74 Güney Kaliforniya Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
75 Sorbonne Üniversitesi Fransa
76 Yonsei Üniversitesi (Seul kampüsü) Güney Kore
77 Leiden Üniversitesi Hollanda
78 Boston Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
79 Groningen Üniversitesi Hollanda
80 Zürih Üniversitesi İsviçre
81 Bristol Üniversitesi Birleşik Krallık
82 Hong Kong Şehir Üniversitesi Hong Kong
83 Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Güney Kore
84 UNSW Sidney Avustralya
85 Minnesota Universitesi Amerika Birleşik Devletleri
86 Purdue Üniversitesi Batı Lafayette Amerika Birleşik Devletleri
87 Glasgow Üniversitesi Birleşik Krallık
87 Hong Kong Politeknik Üniversitesi Hong Kong
87 Berlin Humboldt Üniversitesi Almanya
90 RWTH Aachen Üniversitesi Almanya
91 Bonn Üniversitesi Almanya
92 Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Amerika Birleşik Devletleri
92 Vanderbilt Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
94 Charité – Universitätsmedizin Berlin Almanya
95 Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu
95 Tübingen Üniversitesi Almanya
97 KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü İsveç
97 Southampton Üniversitesi Birleşik Krallık
99 Erasmus Üniversitesi Rotterdam Hollanda
99 Ohio Eyalet Üniversitesi (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri
101 Birmingham Üniversitesi Birleşik Krallık
102 Berlin Özgür Üniversitesi Almanya
103 Kopenhag Üniversitesi Danimarka
103 McMaster Üniversitesi Kanada
105 Sheffield Üniversitesi Birleşik Krallık
106 Emory Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
106 Lund Üniversitesi İsveç
106 Warwick Üniversitesi Birleşik Krallık
109 Aarhus Üniversitesi Danimarka
109 Alberta Üniversitesi Kanada
111 Adelaide Üniversitesi Avustralya
111 Göttingen Üniversitesi Almanya
111 Montreal Üniversitesi Kanada
114 Maryland Üniversitesi, College Park Amerika Birleşik Devletleri
115 Gent Üniversitesi Belçika
116 Bern Üniversitesi İsviçre
116 Michigan Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
118 Teksas A&M Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
119 Pirinç Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
119 Viyana Üniversitesi Avusturya
121 Helsinki Üniversitesi Finlandiya
122 Penn State (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri
123 Basel Üniversitesi İsviçre
123 Massachusetts Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
125 Vrije Universiteit Amsterdam Hollanda
126 Danimarka Teknik Üniversitesi Danimarka
127 Oslo Üniversitesi Norveç
128 Freiburg Üniversitesi Almanya
129 Leeds Üniversitesi Birleşik Krallık
130 Nottingham Üniversitesi Birleşik Krallık
130 Tohoku Üniversitesi Japonya
132 Florida üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
133 Rochester Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
134 Trinity Koleji Dublin İrlanda
135 Londra Kraliçe Mary Üniversitesi Birleşik Krallık
136 Hamburg Üniversitesi Almanya
136 Berlin Teknik Üniversitesi Almanya
138 Colorado Boulder Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
138 Maastricht Üniversitesi Hollanda
140 Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü Almanya
140 Radboud Üniversitesi Nijmegen Hollanda
140 Uppsala Üniversitesi İsveç
143 Lozan Üniversitesi İsviçre
143 Batı Avustralya Üniversitesi Avustralya
145 Pittsburgh Üniversitesi-Pittsburgh kampüsü Amerika Birleşik Devletleri
145 Sungkyunkwan Üniversitesi (SKKU) Güney Kore
147 York Üniversitesi Birleşik Krallık
148 Teknoloji Üniversitesi Sidney Avustralya
149 Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) Güney Kore
150 Auckland Üniversitesi Yeni Zelanda
151 Siçuan Üniversitesi Çin
152 Barselona Üniversitesi ispanya
152 Ulusal Tayvan Üniversitesi (NTU) Tayvan
152 Paris Cité Üniversitesi Fransa
155 Arizona Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
155 Bolonya Üniversitesi İtalya
155 Lancaster Üniversitesi Birleşik Krallık
158 Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin
158 Waterloo Üniversitesi Kanada
160 Köln Üniversitesi Almanya
161 Anvers Üniversitesi Belçika
161 Dartmouth Koleji Amerika Birleşik Devletleri
161 TU Dresden Almanya
164 Case Western Rezerv Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
164 Wuhan Üniversitesi Çin
166 Virginia Üniversitesi (Ana kampüs) Amerika Birleşik Devletleri
167 Cape Town Üniversitesi Güney Afrika
168 Université Catholique de Louvain Belçika
168 Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Hollanda
168 Harbin Teknoloji Enstitüsü Çin
168 Liverpool Üniversitesi Birleşik Krallık
168 Newcastle Üniversitesi Birleşik Krallık
168 Scuola Normale Superiore di Pisa İtalya
174 Durham Üniversitesi Birleşik Krallık
175 Osaka Üniversitesi Japonya
175 Würzburg Üniversitesi Almanya
177 Pekin normal üniversitesi Çin
177 Exeter Üniversitesi Birleşik Krallık
177 Ottawa Üniversitesi Kanada
180 Macquarie Üniversitesi Avustralya
181 Roma Sapienza Üniversitesi İtalya
182 Arizona Eyalet Üniversitesi (Tempe) Amerika Birleşik Devletleri
183 Cenevre Üniversitesi İsviçre
184 Twente Üniversitesi Hollanda
185 Stokholm Üniversitesi İsveç
185 Tongji Üniversitesi Çin
187 Georgetown Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
187 Mannheim Üniversitesi Almanya
189 Chalmers Teknoloji Üniversitesi İsveç
190 Cardiff Üniversitesi Birleşik Krallık
191 Tokyo Teknoloji Enstitüsü Japonya
191 Tufts Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
193 Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Almanya
193 Makao Üniversitesi Makao Keşfetmek
193 Münster Üniversitesi Almanya
193 St Andrews Üniversitesi Birleşik Krallık
193 Ulm Üniversitesi Almanya
198 Indiana Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
199 Notre Dame Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
199 Queensland Teknoloji Üniversitesi Avustralya
200 Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) Güney Kore
201–250 Aalborg Üniversitesi Danimarka
201–250 Aalto Üniversitesi Finlandiya
201–250 Aberdeen Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250 Abu Dabi Üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri
201–250 Barselona Özerk Üniversitesi ispanya
201–250 Calgary Üniversitesi Kanada
201–250 Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Curtin Üniversitesi Avustralya
201–250 Friedrich Schiller Üniversitesi Jena Almanya
201–250 George Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Goethe Üniversitesi Frankfurt Almanya
201–250 Göteborg Üniversitesi İsveç
201–250 Mānoa’daki Hawaii Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Illinois Üniversitesi Chicago Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Hindistan Bilim Enstitüsü Hindistan
201–250 Iowa Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi Suudi Arabistan
201–250 Kore Üniversitesi Güney Kore
201–250 Leicester Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250 Université Libre de Bruxelles Belçika
201–250 Lüksemburg Üniversitesi Lüksemburg
201–250 Graz Tıp Üniversitesi Avusturya
201–250 Viyana Tıp Üniversitesi Avusturya
201–250 Miami Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Nagoya Üniversitesi Japonya
201–250 Newcastle Üniversitesi Avustralya
201–250 Northeastern Üniversitesi, ABD Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Padua Üniversitesi İtalya
201–250 Politecnico di Milano İtalya Keşfetmek
201–250 Pompeu Fabra Üniversitesi ispanya
201–250 Potsdam Üniversitesi Almanya
201–250 Kraliçe’nin Belfast Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250 Okuma Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250 Rutgers Üniversitesi – New Brunswick Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Sant’Anna İleri Araştırmalar Okulu – Pisa İtalya
201–250 São Paulo Üniversitesi Brezilya
201–250 Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SUSTech) Çin
201–250 Sun Yat-sen Üniversitesi Çin
201–250 Sussex Üniversitesi Birleşik Krallık
201–250 Swinburne Teknoloji Üniversitesi Avustralya
201–250 Tel Aviv Üniversitesi İsrail
201–250 Tianjin Üniversitesi Çin
201–250 Tilburg Üniversitesi Hollanda
201–250 Üniversite Koleji Dublin İrlanda
201–250 Utah Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
201–250 Vrije Universiteit Brüksel Belçika
201–250 Batı Üniversitesi Kanada
201–250 Wollongong Üniversitesi Avustralya
251–300 Bath Üniversitesi Birleşik Krallık
251–300 Pekin Teknoloji Enstitüsü Çin
251–300 Bergen Üniversitesi Norveç
251–300 Boston Koleji Amerika Birleşik Devletleri
251–300 Brandeis Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
251–300 Kaliforniya Üniversitesi, Riverside Amerika Birleşik Devletleri
251–300 Deakin Üniversitesi Avustralya
251–300 Doğu Anglia Üniversitesi Birleşik Krallık
251–300 École Normale Supérieure de Lyon Fransa
251–300 Florida Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
251–300 Griffith Üniversitesi Avustralya
251–300 Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf Almanya
251–300 Hohenheim Üniversitesi Almanya
251–300 Humanitas Üniversitesi İtalya
251–300 Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi Almanya
251–300 Halife Üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri
251–300 Kral Abdulaziz Üniversitesi Suudi Arabistan
251–300 Konstanz Üniversitesi Almanya
251–300 Kyung Hee Üniversitesi Güney Kore
251–300 Lappeenranta-Lahti Teknoloji Üniversitesi LUT Finlandiya
251–300 La Trobe Üniversitesi Avustralya
251–300 Üniversite Laval Kanada
251–300 Linköping Üniversitesi İsveç
251–300 Loughborough Üniversitesi Birleşik Krallık
251–300 Makao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makao
251–300 Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi İtalya
251–300 Xi’an Jiaotong Üniversitesi Çin
301–350 Beihang Üniversitesi Çin
301–350 Bremen Üniversitesi Almanya
301–350 Buffalo Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
301–350 Università Cattolica del Sacro Cuore İtalya
301–350 Çin Tıp Üniversitesi, Tayvan Tayvan
301–350 Kopenhag İşletme Okulu Danimarka
301–350 Dalhousie Üniversitesi Kanada
301–350 Drexel Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
301–350 Dundee Üniversitesi Birleşik Krallık
301–350 Doğu Çin Normal Üniversitesi Çin
301–350 Essex Üniversitesi Birleşik Krallık
301–350 Flinders Üniversitesi Avustralya
301–350 Galway Üniversitesi İrlanda
301–350 Grenoble Alpes Üniversitesi Fransa
301–350 Hanyang Üniversitesi Güney Kore
301–350 Kudüs İbrani Üniversitesi İsrail
301–350 Hong Kong Baptist Üniversitesi Hong Kong
301–350 Innsbruck Üniversitesi Avusturya
301–350 Kiel Üniversitesi Almanya
301–350 Kyushu Üniversitesi Japonya
301–350 Liège Üniversitesi Belçika
301–350 Montpellier Üniversitesi Fransa
301–350 Navarra Üniversitesi ispanya
351–400 Aix-Marsilya Üniversitesi Fransa
351–400 Emirkabir Teknoloji Üniversitesi İran
351–400 Madrid Özerk Üniversitesi ispanya
351–400 Bayreuth Üniversitesi Almanya
351–400 Bordeaux Üniversitesi Fransa Keşfetmek
351–400 Brunel Üniversitesi Londra Birleşik Krallık
351–400 Campinas Üniversitesi Brezilya
351–400 Canberra Üniversitesi Avustralya
351–400 Chongqing Üniversitesi Çin Keşfetmek
351–400 Şehir, Londra Üniversitesi Birleşik Krallık
351–400 Colorado Üniversitesi Denver/Anschutz Tıp Kampüsü Amerika Birleşik Devletleri
351–400 Connecticut Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
351–400 Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (DGIST) Güney Kore
351–400 Edith Cowan Üniversitesi Avustralya Keşfetmek
351–400 Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi Çin
351–400 Floransa Üniversitesi İtalya
351–400 Bozen-Bolzano Özgür Üniversitesi İtalya
351–400 Gürcistan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
351–400 Hasselt Üniversitesi Belçika
351–400 Heriot-Watt Üniversitesi Birleşik Krallık
351–400 Hokkaido Üniversitesi Japonya
351–400 Hunan Üniversitesi Çin
351–400 Illinois Teknoloji Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
351–400 Iowa Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri
351–400 James Cook Üniversitesi Avustralya
Kaynak: Türkiye Gazetesi