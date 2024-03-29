YÖK: İlk 400'deki üniversitelere doğrudan denklik verilecek

YÖK, dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversite mezunlarına doğrudan denklik verileceğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarında dikkat çeken bir düzenlemeye imza attı.

Düzenlemeye göre; sıralamalarda ilk 400’de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000’de olanlardan mezun olanlara YKS’ye girme şartı olmayacak.

Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre:

Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu olmayacak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.