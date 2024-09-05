Ehliyet için e-Devlet’ten sağlık raporu almak isteyenlere aile hekimi başvurusu gerekiyor

Ehliyet için e-Devlet'ten sağlık raporu almak 2020 yılından itibaren mümkün hale geldi. Aile hekimi başvurusu ile e-Devlet üzerinden ehliyet sağlık raporu almak için e-Rapor oluşturulabiliyor.

Ehliyet yenilemek için son günler! 15 lira yerine 5 bin lira ödemeyin

Ehliyet yenilemek için son günler! 15 lira yerine 5 bin lira ödemeyin

Ehliyet başvurusunda bulunacak ya da mevcut ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar için sağlık raporu almak zorunludur.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, sürücü adaylarının ve ehliyetini yenilemek isteyenlerin sağlık raporlarını almaları için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları mümkün hale geldi.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU E-DEVLET’TEN ALINIR MI?

Ehliyet için sağlık raporu almak isteyenlerin ilk adımı e-Devlet sistemine giriş yaparak "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurmak olacaktır.

Başvuru sırasında kullanıcı, e-Devlet ana sayfasında yer alan arama bölümüne bu formun adını yazdıktan sonra yeni başvuru kısmına yönlendirilir. Burada vatandaşların formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmaları önem arz etmektedir.

Başvurunun onaylanmasının ardından, sağlık raporları E-Rapor sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Bu aşamadan sonra raporlar aile hekimi tarafından onaylanabilir hale gelir. Ancak e-Devlet üzerinden aile hekimi başvuru yapılmamışsa, sağlık raporu düzenlenemez.

AİLE HEKİMİNDEN EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyet başvurusu sırasında aile hekiminden sağlık raporu almak isteyenler için en önemli adım, e-Devlet üzerinden başvuru yapmaktır. "Kişisel Sağlık Bilgi Formu" adlı belgeyi doldurmak bu sürecin başını oluşturur. Eğer bu form doldurulmamışsa, aile hekimine başvuru yapılarak ehliyet için sağlık raporu alınamaz.

Form doldurulduktan sonra aile hekimi, başvuru sahibinin sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur. Form üzerinde eksiklik varsa, hekim bu eksiklikleri düzeltmek için gerekli yönlendirmeleri yapar. Hekim, başvuru sahibinin sağlık geçmişine yönelik sorular sorarak daha fazla bilgi alabilir ve bu doğrultuda karar verebilir.

Başvuru sırasında hangi ehliyet sınıfı için rapor alındığı da önem taşır. Aile hekimi, talep edilen ehliyet sınıfına göre raporu hazırlanmaktadır. Türkiye’de ehliyet sınıfları iki gruba ayrılır ve sağlık raporları buna göre düzenlenir:

Grup Sağlık Raporu: M, A, A1, A2, B, B1, BE, F sınıfları için. Grup Sağlık Raporu: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, G sınıfları için.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Ehliyet için alınan sağlık raporlarının geçerlilik süresi, alınan ehliyet sınıfına göre değişir. M, A, A1, A2, B, B1, BE, F gibi 1. grup ehliyet sınıfları için düzenlenen raporlar 10 yıl boyunca geçerlidir.

C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE ve G gibi 2. grup ehliyet sınıfları için düzenlenen raporlar ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Ayrıca tüm ehliyet alan kişiler, iki yılın sonunda yeniden sağlık raporu almak zorundadır.