Ehliyet yenilemek için son günler! 15 lira yerine 5 bin lira ödemeyin

Eski tip sürücü belgesi olanlar için valiliklerden uyarılar gelmeye devam ediyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla değişim süreci biterken yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Eski tip sürücü belgelerinin değişimi için verilen süre 31 Aralık 2024 itibarıyla dolacak. Ancak milyonlarca kişi eski belgelerini kullanmayı sürdürüyor.

Eski tip sürücü belgeleri 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

5 BİN LİRANIN ÜZERİNDE EK ÖDEME

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

SİNOP VALİLİĞİNDEN DUYURU

Zaman daralınca valilikler de peş peşe uyarılarını yayınlıyor. Vatandaşları uyarak valiliklerden biri de Sinop Valiliği oldu.

Sinop Valiliği, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda 01.01.2016 tarihi öncesi düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olup; eski tip sürücü belgeleri 2025 yılından itibaren geçersiz olacaktır.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin ilimizdeki tüm nüfus müdürlüklerimizden, telefonla 7 gün 24 saat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezinden veya internet sitesinden randevularını alarak işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Kimlik belgesi, kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olan 15 TL, PTT şubeleri veya ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır” denildi.