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En-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En-Nesyri&#039;nin hafta başında İstanbul&#039;a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Sevilla'nın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Faslı forvetin, bu gece veya yarın özel uçakla İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Sevilla'nın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri ile anlaştı. Faslı oyuncu, 18+7 milyon avro karşılığında transfer edilecek ve yıllık 6 milyon avro kazanacak.

EN-NESYRİ NE ZAMAN İSTANBUL’A GELECEK?

Sevilla'nın basın sözcüsü Javier Santos, transferi doğrulayarak "En-Nesyri Fenerbahçe'ye yakın" açıklamasını yaptı. Roma'nın yarıştan çekilmesinin ardından, Fenerbahçe'nin teklifi kabul edilerek transfer süreci hızlandırıldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kişisel olarak görüştüğü En-Nesyri, İstanbul'a gelmeye ikna oldu.

En-Nesyri'nin bu gece veya yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, En-Nesyri yıllık 6 milyon avro ve başarı bonusları ile dört yıl boyunca toplam 24 milyon avro kazanacak​.

En-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacak - 1. Resim

EN-NESYRİ FENERBAHÇE’DE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için uzun süredir yürüttüğü görüşmeleri nihayet sonlandırdı. 27 yaşındaki Faslı golcü, Sevilla ile 18 milyon avro bonservis bedeli ve 7 milyon avro bonus karşılığında anlaşma sağladı. En-Nesyri, sarı lacivertli kulüple dört yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 6 milyon avro kazanacak.

En-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacak - 2. Resim

EN-NESYRİ’NİN KARİYERİ

En-Nesyri, kariyerinde Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi. Sevilla formasıyla çıktığı 196 maçta 73 gol atan ve 7 asist yapan oyuncu, Fas Millî Takımı'nda ise 73 maçta 20 gol atıp 4 asist kaydetti. Özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınan golcü, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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