En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de 15 numaralı formayı giymesi bekleniyor! 9 numara Dzeko'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'nin, Sevilla'da giydiği 15 numaralı formayı Fenerbahçe'de de giyeceği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe, Sevilla'nın başarılı santrforu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vararak önemli bir transfere imza atmak üzere. Jose Mourinho'nun bizzat görüştüğü Faslı oyuncu, Roma ve Al-Qadsiah gibi rakipleri geride bırakarak Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.

EN-NESYRİ KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı şu anda Edin Dzeko giyiyor. Bu nedenle En-Nesyri'nin, Sevilla'da da giydiği 15 numaralı formayı tercih edeceği düşünülüyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 15 numaralı formayı giyen bir oyuncu bulunmuyor.

EN-NESYRİ NE ZAMAN İSTANBUL’A GELECEK?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sevilla'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, Fenerbahçe'ye yakın" açıklaması yaparak transferin resmiyet kazanmak üzere olduğunu belirtti.

EN-NESYRİ KAÇ GOL ATTI?

27 yaşındaki santrfor, Sevilla formasıyla son dört sezonda 196 maça çıkarak 73 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Fas Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında yer alan En-Nesyri, milli formayla çıktığı 73 maçta 20 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Yüksek hava hakimiyetiyle tanınan oyuncu, Fenerbahçe'nin hücum hattına büyük güç katacak.

EN-NESYRİ’NİN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Transferin finansal detaylarına göre, Sevilla ile 18+7 milyon avro karşılığında anlaşma sağlandı. En-Nesyri, Fenerbahçe ile dört yıllık bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 6 milyon avro maaş alacak. Ayrıca başarı bonusları da oyuncunun kazancına eklenmiş durumda.

Roma ve Tottenham Hotspur gibi kulüplerin de ilgilendiği En-Nesyri, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi tercih etmesinde önemli bir rol oynadı. Mourinho'nun, oyuncuyu projeye dahil etmek için bizzat görüştüğü ve ikna ettiği belirtildi. En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye katılmasıyla birlikte, sarı-lacivertli ekibin hücum gücünün önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.