Roma çekildi Fener'e kaldı! En Nesyri transferinde mutlu son

Mourinho’nun bizzat görüştüğü Faslı oyuncu ‘tamam’ dedi. Roma’nın yarıştan çekilmesi sonrasında Sevilla ile 18+7 milyon avroya anlaşıldı

Fenerbahçe, transferi artık yılan hikâyesine dönmeye başlayan Youssef En Nesyri konusunda mutlu sona yaklaştı. Avrupa transfer piyasasında önemli bir yeri olan En Nesyri’de en büyük rakip Roma’ydı. İtalyan kulüp 18 milyon avroluk teklifiyle Sevilla’nın karşısına çıkmıştı. Fenerbahçe ise bonuslarla birlikte daha fazla teklifte bulunmasına rağmen İspanyolları bir türlü ikna edememişti. Hatta başkan Ali Koç, “Sabrımız tükeniyor, sportif direktörümüz Mario Branco’ya En Nesyri’nin transferini bitirmesi için ona 48 saat süre verdim” ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK 6 MİLYON AVRO

Roma’nın pes etmesinden sonra Sevilla yönetimi de Fenerbahçe’nin de elden kaçma ihtimalini göz önüne alamadı ve sarı lacivertlilere ‘tamam’ dedi. Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos “En Neysri Fenerbahçe’ye yakın” açıklamasını yaptı. Roma’yı isteyen En Nesyri de teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul’a gelmeye ikna oldu. En Neysri’nin bir iki gün içinde İstanbul’a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. Dört yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı lacivertliler, En Nesyri’ye yıllık 6 milyon avro ve başarı bonusları ödeyecek.

DÖRT YILDA 73 GOL

Özellikle hava toplarındaki hâkimiyetiyle öne çıkan Youssef En Nesyri Savilla formasıyla son dört yılda 196 maça çıkarken 73 gol atıp 7 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi. Sevilla, dört yıl önce En Nesyri’yi Leganes’ten transfer ederken 20 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

Fas Millî Takımı’nın da değişmezleri arasında yer alan En Nesyri, millî formayla çıktığı 73 maçta 20 gol atarken 4 de asist yaptı.