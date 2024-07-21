Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Gustav Isaksen'in istatistikleri
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Gustav Isaksen ile ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe Lazio forması giyen 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu transfer edebilir.
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hücum hattını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Yeni sezon için sarı-lacivertlilerin Lazio forması giyen Gustav Isaksen ile ilgilendiği iddia edildi.
Taraftarlar tarafından Gustav Isaksen'in istatistikleri ve yaşı merak ediliyor.
FENERBAHÇE'NİN TRASNFER ETMEK İSTEDİĞİ GUSTAV ISAKSEN'İN İSTATİSTİKLERİ
Sağ kanat pozisyonunda oynayan genç futbolcu geçen sezon 40 maça çıktı.
Bu maçlarda 1.678 dakika süre bulan Gustav Isaksen toplam 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Danimarkalı yıldız sezon boyunca ise sadece 3 sarı kart gördü.
GUSTAV ISAKSEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Danimarka liginde yer alan Midtjylland altyapısında yetişen genç futbolcu a takıma 2019-2020 sezonunda yükseldi.
2023-2024 sezonunda ise İtalya Seria A takımlarından Lazio'ya transfer oldu.
Gustav Isaksen'in Transfermarkt'ın verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunuyor.
GUSTAV ISAKSEN KAÇ YAŞINDA?
Gustav Isaksen Danimarka'nın Hjerk şehrinde 19 Nisan 2001 (23 yaşında) tarihinde doğdu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi