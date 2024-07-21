Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Gustav Isaksen'in istatistikleri

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 18:22 - Güncelleme:

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Gustav Isaksen ile ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe Lazio forması giyen 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu transfer edebilir.