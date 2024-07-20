Ali Koç'tan En-Nesyri'ye: Sabrımız taşmak üzere, 48 saat mühlet verdim

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bodrum'da düzenlenen '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' etkinliğinde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Her sene geleneksel olarak kutlanan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' gecesine katılan Ali Koç, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kapsamında İstanbul'da miting yapmayı düşündüklerini belirten Koç, "Ama seçim yaptık, olağanüstü genel kurul yaptık. Her yere koşuyorsunuz, sağ olun. 'Bu sefer serbest bırakalım' dedik. Ama çok yakında İstanbul'da da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: EN NESYRI'YE 48 SAAT VERDİK

Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri’yi çok istediklerini aktaran Ali Koç, "Hâlâ istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere...48 saat verdim Mario Branco’ya. Oldu oldu, olmadı olmadı B-C-D-E’ye gideceğiz" sözleriyle mesaj verdi.

Teknik direktör Jose Mourinho'ya da değinen Ali Koç, "Kadromuz iyiydi, şimdi daha iyi oldu. Bir iki nokta atışı daha, gerekirse daha da iyi olabilir. Şu ana kadar 'Jose Mourinho'yu iyi ki getirmişiz' diyorum. DNA'sı, bizim DNA'mıza çok çok uyuyor" görüşlerini dile getirdi.