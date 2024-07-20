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Fenerbahçe İspanyol ekibini ikna etti! 19.07 hediyesi En Nesyri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe İspanyol ekibini ikna etti! 19.07 hediyesi En Nesyri
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol ekibini 18 milyon avro bonservis bedeline ikna eden sarı lacivertliler, Faslı yıldızla dört yıllık sözleşme imzalayacak. Mourinho’nun ikna ettiği En Nesyri yıllık 4 milyon avro bonuslar kazanacak.

Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Uzun süredir Sevilla’nın golcüsü Youssef En Nesyri’nin peşinde olan sarı lacivertliler, hem İspanyol ekibini hem de Faslı yıldızı ikna etti.

Teknik direktör Jose Mourinho, ısrarla istediği golcünün transferinde araya girdi ve 27 yaşındaki futbolcuyla bizzat görüştü. Bu görüşmenin ardından En Nesyri, İstanbul’a gelmeye ikna oldu. Fenerbahçe’nin yaptığı 17 milyon avroluk teklifi reddeden Sevilla kapıyı kapatmak üzereyken sarı lacivertliler 18 milyona avroya çıkınca anlaşma sağlandı. Ödemenin süresi ve taksit sayısında yaşanan pürüz de ortadan kaldırıldı.

İDMANA KATILMADI

En Nesyri ile dört yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı lacivertliler, Faslı oyuncuya yıllık 4 milyon avro net ücret ve başarı bonusları verecek. “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde anlaşmaya varılan Youssef En Nesyri, dün Sevilla’nın idmanına çıkmadı. Kulüp her ne kadar ‘sakatlığı var’ açıklamasını yapsa da oyuncunun İstanbul için yol hazırlıkları sebebiyle çalışmada yer almadığı öğrenildi. İspanyol El Desmarque gazetesi, Fenerbahçe’nin fiyat yükseltmesiyle anlaşmanın tamamlandığını yazarken, bu transferde Jose Mourinho etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

PARLAK KARİYER

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fas Millî Takımı ile de 73 maça çıkan En Nesyri, 20 gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki Faslı oyuncu Sevilla kariyerinde ise 290 maçta 93 gol atıp 
12 asist yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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