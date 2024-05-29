Erden Timur’un yarın Galatasaray’dan istifa etmesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 19:27 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 19:32 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

16 Kasım 1981 yılında dünyaya gelen Timur, iş insanı olurken Galatasaray'a büyük katkı sağladı. Taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Erden Timur hakında istifa mı edecek, neden araması yapıldı.