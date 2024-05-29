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Erden Timur’un yarın Galatasaray’dan istifa etmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erden Timur’un yarın Galatasaray’dan istifa etmesi bekleniyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Kasım 1981 yılında dünyaya gelen Timur, iş insanı olurken Galatasaray'a büyük katkı sağladı. Taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Erden Timur hakında istifa mı edecek, neden araması yapıldı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur hakkında istifa edecek iddialarının ardından taraftarlar gidecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. İşte iddialar hakkında...

Timur'un yeni sezonda yer almayacağı ve yarın görevinden ayrılacağı iddia edilirken Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Mersin'de dünyaya gelen isim 2000 senesinde Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başlayan isim babasının rahatsızlanması sebebiyle yarıda bıraktı ve ülkesine geri döndü.

Erden Timur’un yarın Galatasaray’dan istifa etmesi bekleniyor - 1. Resim

2010 senesinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kuran isim çeşitli projelerde yer aldı. Forbes'in 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanı oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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