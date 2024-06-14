Erzurum İslami İlimler Akademisi'nden Filistin'e selam

İslami İlimler ve Hafızlık alanında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları video ile Gazze direnişine ve Filistin halkına selam gönderdiler.

Erzurum’da inşaatı devam eden ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük İslami İlimler Akademisi olacak Erzurum İslami İlimler Akademisi’nde şu an itibariyle yaklaşık 500 öğrenci İslami İlimler ve Hafızlık alanında eğitim görüyor. Öğrenciler, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliama karşı tepki göstermek, Gazze direnişinin ve Filistin halkının yanında olduklarını duyurmak amacıyla bir video hazırladı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hazırlanan videoda öğrenciler, kartonların birleştirilmesiyle içerisinde Filistin bayrağı bulunan Filistin haritasının görüntüsünü elde ediyor. Video, her kartonda bir harf ve her biri bir öğrencide olacak şekilde FİLİSTİN’E SELAM yazılı kartonların havaya kaldırılması sonrası oluşan görüntü ve Filistin bayrağının açılması ile son buluyor.

İslami İlimler Akademisi’nde eğitim gören ve hazırlanan videoda yer alan öğrencilerden Muhammed, video hazırlık çalışmalarından şöyle bahsetti:

“Gazze’de yaşanan zulüm ve katliama karşı bir şeyler yapma isteği her Müslüman’da olduğu gibi bizleri de rahatsız ediyordu. Bu durumu hocalarımıza ilettik. Elimizden, bu zulmü duyurmak ve kardeşlerimize yardım etmekten başka bir şey gelmiyordu. Hocalarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda bir video hazırlayıp Filistin’e selam gönderelim düşüncesinde hemfikir olduk. Video içeriği oluşturuldu ve hazırlıklar tamamlandı, sonunda bu görüntüler ortaya çıktı. Gazze direnişine ve Filistin halkına selam olsun.”