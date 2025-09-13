Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yayın tarihi seyircinin gündeminde

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar’ın üstlendiği dizide 2. sezon yayın tarihi merak ediliyor.

Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezonu için geri sayım başlarken, "Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor.

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciler, 13. bölümüyle sezon finali yapan Eşref Rüya'nın yeni sezonunu heyecanla bekliyor.

Dizinin 2. sezonunun 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekranlarında izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Eşref Rüya, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümü ile sezon finali yaptı. Bu bölümde Eşref, Nisan ile yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu yaşayıp göreceği en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek adına önüne çıkan herkesi ezmeye kalktı. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

Her şeyin alt üst olduğu bu mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve bütün düzenin alt üst olduğu sezon finalinde Eşref, Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.