2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçilen Fatoş Seğmen'in 4.5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kızı Alya'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyuran Seğmen, ölüm nedenine ilişkin ise konuşmamıştı. Günlerdir sessizliğini koruyan Seğmen, kızının yaşadıklarını aktardı. Peki, Fatoş Seğmen'in kızı neden öldü?

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Türkiye Eski Güzeli Fatoş Seğmen peş peşe yaşadığı acılarla sarsıldı. Geçen yıl 31 Ağustos’ta eşi iş insanı Bülent Erdoğan’ı kaybeden Fatoş Seğmen geçen hafta da 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan’ı toprağa verdi.Kızı Alya Erdoğan'ın vefatını duyuran eski Türkiye güzeli, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı. Seğmen günler sonra kızının hastalığı ve ölümüne giden süreçte yaşananları anlattı.

Fatoş Seğmen'in kızı neden öldü? Kızının hastalığını ilk kez açıkladı

KIZININ ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Kızının vefatına ilişkin Birsen Altuntaş'a konuşan Fatoş Seğmen; "Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme’de çok güzel bir yaz geçirdik. Ancak rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya’yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. Aynı süreçleri, iğneleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun…" ifadelerini kullandı.



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