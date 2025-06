Faziletlerle dolu Zilhicce'nin son günü ne zaman, Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı mübarek Zilhicce ayı sona yaklaşırken, gözler Hicri Yılbaşı Muharrem ayına çevrildi. Zilhicce'nin son günü ne zaman, Muharrem ayı ne zaman başlayacak sorusu ise cevap buldu.

Faziletler ile dolu Zilhicce ayının sonuna yaklaşırken tüm İslam alemi Muharrem ayının gelişini de heyecanla beklemeye başladı. Aşure Günü ve Muharrem ayının başlangıcı Zilhicce ayının bitimi ile beraber geliyor. Zilhicce'nin son günü ne zaman, Hicri Yılbaşı Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure Günü ne zaman ve hangi gün merak ediliyor.

ZİLHİCCE'NİN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Hac ibadetinin yerine getirildiği, Kurban Bayramı’nın kutlandığı ve İslam’daki dört haram aydan biri olan Zilhicce ayı sona eriyor.

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başladı. Zilhicce'nin son günü de 25 Haziran 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri Yılbaşı Muharrem ayı ilk günü 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

Muharrem ayında oruç tutmak, hayır işlemek, fakirleri gözetmek ve özellikle Aşure Günü’nü ihya etmek teşvik edilen ibadetlerdendir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının en en önemli günlerinden biri de kuşkusuz Aşure Günü’dür.

Aşure Günü Muharrem’in 10. günü olarak bilinirken İslam tarihinde de mühim bir yere sahiptir. 2025 yılı takvimine göre Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği gün olarak anılan Aşure Günü, birçok Müslüman tarafından oruçla geçirilir ve aşure tatlısı yapılarak paylaşılır.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ

(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]



(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî]



(Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]



(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]

(Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin]



(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]



(Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî]



(Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]



(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

AŞURE GÜNÜ NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşûre, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre günü kabûl buyurdu.