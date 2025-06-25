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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı! Hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı! Hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı
İnegöl, İnşaat Kazası, İşçi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatının 2. katından düşen işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin çocuklarını sayıkladığı anlar dikkat çekti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı! Hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı - 1. Resim

İNŞAATIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞTÜ

İşçi Abdullah K.(56) inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Sol bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI SAYIKLADI

Yaralı işçinin, "Allahım çocuklarım evde" diyerek çocuklarını sayıklaması dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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