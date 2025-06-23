2025 yılı içinde idrak edilecek iki dini bayramın da geride kalmasıyla gelecek yılın dini bayramları merak konusu oldu. Yakın zaman önce milyonlarca Müslüman'ın ihya ettiği Kurban Bayramı'nın 2026 başlangıç tarihi gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimiyle merak edilen tüm sorulara cevap bulundu. İşte, '2026 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı içerisinde belirlenen sürede gerçekleştirildi. Şimdi ise İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı'nın 2026 tarihi gündeme geldi.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı takvimi belli oldu.

Kurban Bayramı gelecek yıl, 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olarak idrak edilecek.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda yer alan bilgilere göre;

Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka yeter sayı miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlü sayılıyor. Buna göre, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olanların kurban kesmesi gerekiyor.