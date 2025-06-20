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Hacılar ne zaman dönüyor? Binlerce hacı kutsal topraklardan yurda geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hacılar ne zaman dönüyor? Binlerce hacı kutsal topraklardan yurda geliyor
Hac, Suudi Arabistan, Cidde, Türkiye, Kurban Bayramı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılında Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a giden vatandaşların ne zaman dönüş yoluna geçeceği belli oldu. Kutsal topraklarda ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Peki, hacılar ne zaman yurda dönecek?

Dünyanın birçok ülkesinden yüzbinlerce Müslüman'ın, hac görevini yerine getirmek üzere gittiği mübarek beldelerden, ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkmış ve orada vakfeye durmuştu.

HACILAR NE ZAMAN DÖNÜYOR?

İhramdan çıkan hacılar, 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak etti.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başladı. Kafilelerin dönüşü ise 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Bu tarihte son hacı da ülkeye giriş yapmış olacak.

HAC İBADETİNİN FAZİLETİ HAKKINDA

Gücü yetenin, ömründe bir kere Kâbe’ye gidip, oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. Daha sonra yapılan haclar nâfile olur. Farz olan hacca gitmeye çalışmalı. Bir kere farz olan haccı yapmak, 20 kere Allah yolunda savaşmaktan daha sevabdır. Hadis-i şerifte, (Hac, suyun kirleri temizlediği gibi, günahları yok eder) buyuruldu. (Taberânî)

Kabul olan hac; namaz, oruç ve zekât borçlarının affına sebep olmaz. Bunları geciktirme günahlarının affına sebep olur. Kul borçları verilmezse veya helâlleşilmezse ödenmiş olmaz. Kul ve Hak borçlarından başka günahlar affedilir. Hadis-i şerifte (Arafat’ta vakfeye durup da günahlarının affedilmediğini zanneden, büyük günaha girmiş olur) buyuruldu. (Hatib)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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