Sabri Ugan neden entübe edildi, hastalığı nedir? Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'dan üzücü haber geldi

Yıllarca maç spikerliği ve sunuculuk yapan Sabri Ugan'ın entübe edildi duyuruldu. Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan Ugan'ın neden entübe edildiği ve hastalığını ne olduğu merak konusu haline geldi.

Uzun süredir maç spikerliği ve sunuculuk yapan Sabri Ugan sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ugan'ın bugün entübe edildiği öğrenildi.

Yaşana gelişmelerin ardından ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Şu anda arama motorlarında, "Sabri Ugan kimdir" ve "Sabri Ugan hastalığı nedir" sorusu sorgulatılıyor.

SABRİ UGAN NEDEN ENTÜBE EDİLDİ, HASTALIĞI NEDİR?

Sabri Ugan akciğer kanseri olduğunu duyurdu. Durumu ağırlaşan Ugan bu nedenle entübe edildiği belirtildi.

Sabri Ugan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

3 aydır bu hastalıkla mücadele eden Ugan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki anlatımlarıyla hafızalarda yer edinmiştir.

SABRİ UGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk spor medyasının önemli seslerinden biri olan Sabri Ugan, anlatımı ve yorumlarıyla ekran karşısına çıktı. Sakarya'da doğan Ugan, mesleğe 1985 yılında yerel bir gazetede muhabirlik yaparak başladı.

1991 yılında aynı gazetede spor müdürlüğüne terfi etti. Spikerlik macerasına ise Sakaryaspor’un bir maçını anlatmasıyla başladı. Bu deneyimiyle ön plana çıkan Ugan, 1994 yılında Kanal 6’ya editör olarak transfer edildi.

Kariyerini Star TV’de devam eden Ugan, burada Süper Lig’in dışında Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maçları seslendirdi.

Doğan Grubu’ndan ayrılan Ugan farklı televizyon kanallarında görev aldı. Futbol dışında birçok spor dallarında da spikerlik yapan Ugan’ın, milli futbolcu Arda Turan’ın hayatını konu edindiği “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı bulunuyor.