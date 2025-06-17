Sabri Ugan ne kanseri? Sabri Ugan’dan kötü haber geldi

Türkiye’nin sevilen spor spikerlerinde biri olan Sabri Ugan kansere yakalandığını açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Sabri Ugan son halini paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde anlattığı maçlarla hafızalarda yer edinerek unutulmazlar arasına giren Sabri Ugan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hayranları kötü haberi öğrendikten sonra Sabri Ugan'ın ne kanseri olduğunu araştırmaya başladı.

SABRİ UGAN NE KANSERİ?

Ünlü spiker Sabri Ugan, Kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden tedavi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunları olduğuna değinen Ugan'ın şu an için ne kanseri olduğu bilinmemektedir. Kısa süre içinde konuya ilişkin bilgi verilmesi bekleniyor.

Birinci kemoterapiyi tamamladığını belirten 62 yaşındaki Ugan, yaşadıklarını ağlayarak şu sözlerle anlattı.

"Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunlarım var. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Biliyorum ki bu hastalığın öznesi benim. Bana düşen kuvvetli kalmak. Birinci kemoterapiyi tamamladık.

Yediğim baklavalar, börekler şekerimi 500'ün üzerine çıkarmış. Hemşireler hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum."

Kanser Tedavisi Görüyorumhttps://t.co/oER0IRceNIpic.twitter.com/OTrUwRgt78 — Sabri Ugan (@sabriugan)

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan, 1963 yılında Sakarya’da doğdu. 1985 yılında Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı.1991 yılında spor müdürü oldu.

Gazetede çalıştığı dönem, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerlik kariyerine adım attı. Başarılı anlatımlarının ardından Kanal 6 onu editör olarak 1994'te transfer edildi.

Ardından Star TV'ye geçti. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçları anlatmasıyla çok konuşuldu. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı.