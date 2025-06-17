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Selçuk Tepeli evli mi, kimdir? NOW Ana Haber sunucusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Selçuk Tepeli evli mi, kimdir? NOW Ana Haber sunucusu
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Ekranların deneyimli sunucusu Selçuk Tepeli, NOW Ana Haber sunuculuğu ve ekranda olmama nedeni le gündemde. Özel hayatı ve kariyer yolculuğu merak ediliyor.

Gazeteci ve ana haber spikeri Selçuk Tepeli, NOW Ana Haber'den ayrılığı gündemde. Marmara Üniversitesi mezunu olan Tepeli’nin özel hayatı ve kariyerine dair detaylar izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

SELÇUK TEPELİ EVLİ Mİ?

Selçuk Tepeli’nin özel hayatı, medyada fazla yer bulmasa da iki çocuğu olduğu biliniyor. Eşiyle ilgili detaylı bilgi bulunmuyor. 

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974’te İstanbul’un Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve IEP Rennes’de Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Medya kariyerine Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmenliğiyle başlayan Tepeli, ardından Habertürk TV’de genel yayın yönetmenliği yaptı.

Selçuk Tepeli evli mi, kimdir? NOW Ana Haber sunucusu - 1. Resim

Habertürk’te Eksen (Ceyda Karan’la) ve Gün Başlıyor programlarını sunarak geniş kitlelerce tanındı. 2020’de Fatih Portakal’ın FOX Ana Haber’den ayrılmasıyla bu görevi devralan Tepeli, 7 Eylül 2020’den itibaren Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber’i sunmaya başladı.

Program içindeki Selçuk Tepeli ile Bir Dakika bölümü, çarpıcı yorumlarıyla dikkat çekerken 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası sunduğu Selçuk Tepeli ile 18. Saat programı dikkat çekmişti.

SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?

NOW TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, neden yok izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ancak kanaldan veya Tepeli'den resmi bir açıklama gelmedi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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