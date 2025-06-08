Aşure günü ne zaman? Paylaşma ve bereketin günü!

Aşure Gününün başlayacağı tarih merak konusu oldu. Muharrem ayının 10.gününe denk gelen aşure günü İslam kültüründe paylaşma, dayanışma ve bereketin günü olarak kabul ediliyor.

Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Hem İslam tarihinde hem de kültürel anlamda önemli olan bu günde aşureler pişiriliyor, bol bol ibadet ediliyor. Peki 2025 Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde eda ediliyor. Bolluk ve bereketin simgesi haline gelen Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

Aşure Günü’nün geçmişte önemli olayların yaşandığı zamanı ifade eder. Hazreti Adem’in tövbesinin kabulü, Hazreti Nuh’un tufandan kurtuluşu, Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi, Hazreti İbrahim’in ateşten kurtulması gibi birçok önemli olay Aşure gününde gerçekleşti. Bu sebeple Aşure Günü, maneviyatla dolu bir gün olarak kabul ediliyor.

AŞURE PİŞİRMEK İBADET MİDİR?

Aşure pişirmek ibadet sayılmasa da İslam’da paylaşmanın ve ikramda bulunmanın büyük sevap olduğu bilindiğinden aşure paylaşmak büyük sevaptır. Komşulara, akrabalara ya da ihtiyaç sahiplerine aşure ikram etmek, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren anlamlı bir davranış olarak kabul edilir. Bu sebeple Aşure Günü’nde yapılan hayırlar, büyük sevap kazanılacağına işaret eder.

AŞURE YAPMANIN FAZİLETLERİ NELER?

Peygamber Efendimiz’in “Aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud Dağı kadar sevaba ulaşır.” buyruğu, bu günün önemini en iyi şekilde yansıtır. Aşure günü yapılan yardımlar, ikramlar, dualar ve hayırlar, İslam’da teşvik edilen davranışlardandır.