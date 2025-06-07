Yüz binler hacı oldu! Mukaddes topraklarda ibadetlerini tamamladılar

Hac için 1,8 milyon kişi, Arafat ve Müzdelife vakfelerini tamamlayıp tekbirler ile Mina’da şeytanı taşladı. Kurban, tıraş ve ihramdan çıkışın ardından ziyaret tavafı ve sayını yapan yüz binlerce kişi hacı oldu.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Mekke-i mükerremede hicri 1446 yılının en ihtişamlı günü yaşanıyor. Hac vizesiyle gelen 1 milyon 800 bin kişi ve ülke içinden yaklaşık 100 bin Müslüman önceki gün akşam saatlerinde Arafat’tan Müzdelife’ye geçti. Geceyi burada geçiren Müslümanlar, Mina’daki Cemerat bölgesine giderek büyük şeytana yedi taş attı. Ardından otellerine dönen hacı adayları, bayram namazı sonrası kurban kesip tıraş olarak ihramdan çıktılar. Kâbe’de ziyaret tavafı ve Safa ile Merve arasında say ibadetini tamamlayarak hacı unvanını aldı. Bazı yorgun hacı adaylarının bayramın birinci günü akşam saati Kâbe’ye gitmeyi beklemeleri dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu yıl Müzdelife-Cemerat arasında 8 kilometre yürüyen, çoğunluğu yaşlı Türk hacı kafilesi, çalışmayan yürüme bantları nedeniyle perişan oldu. Senede sadece 12 saat çalışması beklenen, 10 yıl önce yapılmış bantların yine devreye alınmaması çok sayıda kişinin baygınlık geçirmesine yol açtı. Hac firmaları, gerekirse Türkiye Cumhuriyeti’nin bantları yenilemesi ve Suudi Arabistan’ın bunları çalıştırması gerektiğini belirtti. Yıllardır çalışmayan bantlar sebebiyle binlerce kişi şeytan taşlamaya giderken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Müzdelife dönüşü birçok hacı adayının sırtında ağır çantalar taşıdığı görüldü. Bu çantaların Arafat’ta yenilmeyen gıdalarla dolu olması, özellikle yaşlıları gereksiz yere yordu. Aziziye bölgesine kadar yaşlılar için golf arabası veya tekerlekli sandalye hizmeti verilmemesi ise Suudi Arabistan Hac Bakanlığına yapılan en fazla şikâyetlerden biri oldu. Bayram günlerinde yaşlılar için taşıma hizmeti verilip verilmeyeceği belirsizliğini korurken, Mekke’de hacca gelecekler için 70 üst yaş sınırı getirilmesi konuşuluyor. İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla verilen 690 riyallik vacip şükür kurbanlarının süreciyle ilgili şeffaflık eksikliği hacı adaylarını endişelendiriyor. Kurbanların ne zaman, nasıl ve kaç vekaletle kesildiği, hangi ülkelere ne şekilde gönderildiği gibi detayların açıklanması isteniyor.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler hâlinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat’taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe Cemresi”ne yedi taş attı.