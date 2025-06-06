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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü: Bayram ve hac organizasyonu tebriği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman&#039;la görüştü: Bayram ve hac organizasyonu tebriği
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefonda görüştü. Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede; Prens Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

FİLİSTİN'E HER MECRADA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü: Bayram ve hac organizasyonu tebriği - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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