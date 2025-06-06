Erdoğan bayramı Marmaris'te karşıladı! Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2025 08:40 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 09:13 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte kıldı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı bayram paylaşımında ise "Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde bayram namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti. ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajında ise şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci