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Hac Arafat’tır! Milyonlar hacı oldu, mübarek olsun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hac Arafat’tır! Milyonlar hacı oldu, mübarek olsun
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki milyona yakın hacı adayı Arafat’a çıkıp vakfeye durdu. Gözyaşları sel oldu. Eller, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için açıldı. Müminler bugün hacı olmanın mutluluğunu yaşayacak.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere mukaddes topraklara gelen yaklaşık 1,7 milyon hacı adayı Arafat’ta vakfeye durdu.

Hac Arafat’tır! Milyonlar hacı oldu, mübarek olsun - 1. Resim

Gözyaşları arasında Allah’a yalvaran Müslümanlar, günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ve niyazda bulundu. Peygamber Efendimizin veda hutbesinin de okunduğu Arafat tepesinde 45 dereceye yaklaşan sıcağa rağmen içi aşkla dolan yüz binlerce mümin, Cebel-i Rahme’ye tırmanıp burada da dua etti.

Hac Arafat’tır! Milyonlar hacı oldu, mübarek olsun - 2. Resim

Dağın zirvesinde bulunan Hazreti Âdem ile Hazreti Havva’nın buluşup affedildiği noktaya yoğunluk sebebiyle merdivenlerden ulaşamayan Müslümanlar, kayalıkların üzerinde bir süre dualar ederek çadırlarına döndüler. Duygusal anların yaşandığı Arafat’ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hakk’a yönelip niyazda bulundu.

Hac Arafat’tır! Milyonlar hacı oldu, mübarek olsun - 3. Resim

Türk hacılara sanayi klimalarıyla soğutulan çadırlarından 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çıkmamaları uyarısı yapıldı. İkaza uyan hacılar sıcaktan pek etkilenmezken dışarı çıkanlar güneşten korunmak için şemsiye kullandı, ferahlamak için dağıtılan soğuk sulardan içti. Diyanet İşleri Başkanlığının irşad programı 09.30’da başladı. Türkiye’nin sevilen hafızları ilahileri ile gönüllerin pasını alırken, Kur’ân-ı kerim tilaveti ile dualar daha da anlamlı hâle geldi. Türk hacılar için Arafat’ta kurulan sahra çadır hastanesinde ise rahatsızlananlara müdahale edildi. Özellikle güneş çarpması, tansiyon yükselmesi ve aşırı su kaybı ile alakalı şikâyetler öne çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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