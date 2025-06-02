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Hira'da dua ve gözyaşı! Hacı adayları Nur Dağı'nda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hira&#039;da dua ve gözyaşı! Hacı adayları Nur Dağı&#039;nda
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hacı adayları, 45 derecelik sıcağa rağmen akın akın Peygamber Efendimize ilk vahyin indiği Hira Mağarası’nı ziyaret ediyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gelenler vakitlerinin büyük çoğunluğunu Kâbe-i muazzamada ibadet ve dua ederek geçirirken, Peygamber Efendimize ilk vahyin indirildiği Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası‘nı ziyaret etmenin heyecanını da yaşıyorlar. Peygamber Efendimizin inzivaya çekilmek için çıktıkları Hira Mağarası, Kâbe’nin yaklaşık 5 kilometre uzağında ve 621 metre yüksekliğe sahip. Termometrelerin öğlen 45 dereceye kadar çıktığı Mekke’de hacı adayları Hira Mağarası’nı ziyaret için genellikle daha ılık olan gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor.

Hira'da dua ve gözyaşı! Hacı adayları Nur Dağı'nda - 1. Resim

Sarp bir yokuşu bulunan mağara, hacı adaylarının en çok zorlandıkları yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bazıları da yolculuğu yarıda bırakmak mecburiyetinde kalıyor. Bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke’yi izliyor ve namazın ardından Nur Dağı’nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası’nı ziyaret ediyor. Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta bir boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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