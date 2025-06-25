İstanbul'un bazı ilçelerimde elektrik kesintisi: 25 Haziran'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan verilere göre, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerinde planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

25 Haziran Çarşamba günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı tahmin edilmektedir. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet adresini ziyaret ediyor. İstanbul’un birçok bölgesini etkileyebilecek bu kesintiler nedeniyle vatandaşlar uyarılıyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 HAZİRAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, 24 Haziran Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı.

Buna göre, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerinde Planlı Elektrik Kesinti listesini öğrenmek için www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ya da BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri için düzeli olarak bilgi sahibi olmak için SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle AYEDAŞ ilgilenmektedir. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ