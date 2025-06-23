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İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? İstanbul karanlığa gömülecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? İstanbul karanlığa gömülecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 23-24 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. Buna göre, elektrik kesintileri, planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek.

Megakent İstanbul'un birçok ilçesinde bugün ve yarın elektrik kesintileri meydana gelecektir. Kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak tek tek açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler...

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? İstanbul karanlığa gömülecek - 1. Resim

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Elektrik kesintileri, planlı yatırım ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak paylaşıldı.

Buna göre İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu gibi ilçelerde bugün belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

📅 Tarih🕒 Saat Aralığı📍 İlçe / Mahalle & Sokaklar⚠️ Kesinti Nedeni
24.06.202508:30 - 10:00Bayrampaşa / Kartaltepe (58., 68., Fatih, Çukurova sk)Abone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 17:00Bakırköy / Yenimahalle, YeşilköyZeytinburnu / Nuri PaşaBağcılar / DemirkapıArnavutköy / Ömerli, Boyalık, Tayakadın vb.Abone/Şube & Havai Hat Bakımı, Önleyici Bakım
 14:00 - 17:30Bakırköy / KartaltepeAbone/Şube Bağlantısı
25.06.202500:30 - 07:00Bayrampaşa / Muratpaşa, Yenidoğan (ATA, Dericiler Blok, Caner, Rami Kışla, Taşlık, Siteler vb.)Kapsamlı TM Bakımı
 08:00 - 16:00Beylikdüzü / Cumhuriyet, Dereağzı (Feride, Münevver, Sultan Fatih, Zerafet sk)Abone/Şube Bağlantısı
 08:30 - 10:00Bayrampaşa / Terazidere (Hamdi Bey sk)Abone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 13:00Bakırköy / Ataköy 7-8-9-10. KısımAbone/Şube Bağlantısı
 10:00 - 14:00Bahçelievler / SoğanlıAbone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 17:00Bahçelievler / Yenibosna, Zafer, Hürriyet, Şirinevler vb.Kapsamlı TM & Havai Hat Bakımı
 09:00 - 17:00Başakşehir / Şahintepe (Kartal, Kurban, Türker, Şirin sk)Havai Hat Bakımı
 09:00 - 17:00Beşiktaş / Muradiye, Vişnezade, Türkali (Hüsrev Gerede, Şair Nazım, Nüzhetiye vb.)Yeni Kablo Bağlantısı
 10:00 - 17:00Beşiktaş / Akat, Etiler (Tepecik Yolu, Kaktüs, Melodi, Tunca vb.)Kapsamlı TM Bakımı
 14:00 - 18:00Bakırköy / Kartaltepe, Yenimahalle, YeşilköyAbone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 17:00Arnavutköy / Karlıbayır, Yassıören vb.Havai Hat & TM Bakımı
26.06.202500:30 - 06:30Bayrampaşa / Yenidoğan (Abdi İpekçi, Caner, Karakaş sk)Kapsamlı TM Bakımı
 08:00 - 16:00Beylikdüzü / Dereağzı (Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Rumeli vb.)Gürpınar / Galip Esmer, Solmaz skAbone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 17:00Beylikdüzü / Adnan Kahveci (İlgi, İnönü sk)Dereağzı (Cami, Mevsim, Küre vb.)Gürpınar (Ahmet Haşim, Tahir Ağa, Sahilyolu vb.)Abone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 13:00Bakırköy / Ataköy 7-8-9-10. KısımAbone/Şube Bağlantısı
 14:00 - 17:30Bakırköy / Zuhuratbaba, Kartaltepe, CevizlikAbone/Şube Bağlantısı
 09:00 - 17:00Bahçelievler / Siyavuşpaşa, Zafer, Bahçelievler MerkezTM & Havai Hat & Önleyici Bakım
 09:00 - 17:00Başakşehir / Şahintepe (Kartal, Kurban, Türker, Şirin sk)Havai Hat Bakımı
 09:00 - 17:00Başakşehir / Başak Mah. (Tunalı sk)Yatırım / Dönüşüm Çalışması
 09:00 - 17:00Beşiktaş / Arnavutköy (Bebek Arnavutköy, Kireçhane, Tekkece sk vb.)Yeni Kablo Bağlantısı
 10:00 - 17:00Beşiktaş / Etiler (Cengiz Topel, Edincik, İncesu, Yanarsu, Taşlıçay vb.)Kapsamlı TM Bakımı
 09:00 - 17:00Arnavutköy / Nenehatun, İslambey vb.Havai Hat Bakımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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