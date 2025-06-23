İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? İstanbul karanlığa gömülecek
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 23-24 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. Buna göre, elektrik kesintileri, planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek.
Megakent İstanbul'un birçok ilçesinde bugün ve yarın elektrik kesintileri meydana gelecektir. Kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak tek tek açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
İSTANBUL'UN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?
Elektrik kesintileri, planlı yatırım ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak paylaşıldı.
Buna göre İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu gibi ilçelerde bugün belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
|📅 Tarih
|🕒 Saat Aralığı
|📍 İlçe / Mahalle & Sokaklar
|⚠️ Kesinti Nedeni
|24.06.2025
|08:30 - 10:00
|Bayrampaşa / Kartaltepe (58., 68., Fatih, Çukurova sk)
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 17:00
|Bakırköy / Yenimahalle, YeşilköyZeytinburnu / Nuri PaşaBağcılar / DemirkapıArnavutköy / Ömerli, Boyalık, Tayakadın vb.
|Abone/Şube & Havai Hat Bakımı, Önleyici Bakım
|14:00 - 17:30
|Bakırköy / Kartaltepe
|Abone/Şube Bağlantısı
|25.06.2025
|00:30 - 07:00
|Bayrampaşa / Muratpaşa, Yenidoğan (ATA, Dericiler Blok, Caner, Rami Kışla, Taşlık, Siteler vb.)
|Kapsamlı TM Bakımı
|08:00 - 16:00
|Beylikdüzü / Cumhuriyet, Dereağzı (Feride, Münevver, Sultan Fatih, Zerafet sk)
|Abone/Şube Bağlantısı
|08:30 - 10:00
|Bayrampaşa / Terazidere (Hamdi Bey sk)
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 13:00
|Bakırköy / Ataköy 7-8-9-10. Kısım
|Abone/Şube Bağlantısı
|10:00 - 14:00
|Bahçelievler / Soğanlı
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 17:00
|Bahçelievler / Yenibosna, Zafer, Hürriyet, Şirinevler vb.
|Kapsamlı TM & Havai Hat Bakımı
|09:00 - 17:00
|Başakşehir / Şahintepe (Kartal, Kurban, Türker, Şirin sk)
|Havai Hat Bakımı
|09:00 - 17:00
|Beşiktaş / Muradiye, Vişnezade, Türkali (Hüsrev Gerede, Şair Nazım, Nüzhetiye vb.)
|Yeni Kablo Bağlantısı
|10:00 - 17:00
|Beşiktaş / Akat, Etiler (Tepecik Yolu, Kaktüs, Melodi, Tunca vb.)
|Kapsamlı TM Bakımı
|14:00 - 18:00
|Bakırköy / Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 17:00
|Arnavutköy / Karlıbayır, Yassıören vb.
|Havai Hat & TM Bakımı
|26.06.2025
|00:30 - 06:30
|Bayrampaşa / Yenidoğan (Abdi İpekçi, Caner, Karakaş sk)
|Kapsamlı TM Bakımı
|08:00 - 16:00
|Beylikdüzü / Dereağzı (Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Rumeli vb.)Gürpınar / Galip Esmer, Solmaz sk
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 17:00
|Beylikdüzü / Adnan Kahveci (İlgi, İnönü sk)Dereağzı (Cami, Mevsim, Küre vb.)Gürpınar (Ahmet Haşim, Tahir Ağa, Sahilyolu vb.)
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 13:00
|Bakırköy / Ataköy 7-8-9-10. Kısım
|Abone/Şube Bağlantısı
|14:00 - 17:30
|Bakırköy / Zuhuratbaba, Kartaltepe, Cevizlik
|Abone/Şube Bağlantısı
|09:00 - 17:00
|Bahçelievler / Siyavuşpaşa, Zafer, Bahçelievler Merkez
|TM & Havai Hat & Önleyici Bakım
|09:00 - 17:00
|Başakşehir / Şahintepe (Kartal, Kurban, Türker, Şirin sk)
|Havai Hat Bakımı
|09:00 - 17:00
|Başakşehir / Başak Mah. (Tunalı sk)
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|09:00 - 17:00
|Beşiktaş / Arnavutköy (Bebek Arnavutköy, Kireçhane, Tekkece sk vb.)
|Yeni Kablo Bağlantısı
|10:00 - 17:00
|Beşiktaş / Etiler (Cengiz Topel, Edincik, İncesu, Yanarsu, Taşlıçay vb.)
|Kapsamlı TM Bakımı
|09:00 - 17:00
|Arnavutköy / Nenehatun, İslambey vb.
|Havai Hat Bakımı