İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? İstanbul karanlığa gömülecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme:

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 23-24 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. Buna göre, elektrik kesintileri, planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek.

Megakent İstanbul'un birçok ilçesinde bugün ve yarın elektrik kesintileri meydana gelecektir. Kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak tek tek açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler... İSTANBUL'UN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK? Elektrik kesintileri, planlı yatırım ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak paylaşıldı. Buna göre İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu gibi ilçelerde bugün belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacaktır. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 📅 Tarih 🕒 Saat Aralığı 📍 İlçe / Mahalle & Sokaklar ⚠️ Kesinti Nedeni 24.06.2025 08:30 - 10:00 Bayrampaşa / Kartaltepe (58., 68., Fatih, Çukurova sk) Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 17:00 Bakırköy / Yenimahalle, YeşilköyZeytinburnu / Nuri PaşaBağcılar / DemirkapıArnavutköy / Ömerli, Boyalık, Tayakadın vb. Abone/Şube & Havai Hat Bakımı, Önleyici Bakım 14:00 - 17:30 Bakırköy / Kartaltepe Abone/Şube Bağlantısı 25.06.2025 00:30 - 07:00 Bayrampaşa / Muratpaşa, Yenidoğan (ATA, Dericiler Blok, Caner, Rami Kışla, Taşlık, Siteler vb.) Kapsamlı TM Bakımı 08:00 - 16:00 Beylikdüzü / Cumhuriyet, Dereağzı (Feride, Münevver, Sultan Fatih, Zerafet sk) Abone/Şube Bağlantısı 08:30 - 10:00 Bayrampaşa / Terazidere (Hamdi Bey sk) Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 13:00 Bakırköy / Ataköy 7-8-9-10. Kısım Abone/Şube Bağlantısı 10:00 - 14:00 Bahçelievler / Soğanlı Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 17:00 Bahçelievler / Yenibosna, Zafer, Hürriyet, Şirinevler vb. Kapsamlı TM & Havai Hat Bakımı 09:00 - 17:00 Başakşehir / Şahintepe (Kartal, Kurban, Türker, Şirin sk) Havai Hat Bakımı 09:00 - 17:00 Beşiktaş / Muradiye, Vişnezade, Türkali (Hüsrev Gerede, Şair Nazım, Nüzhetiye vb.) Yeni Kablo Bağlantısı 10:00 - 17:00 Beşiktaş / Akat, Etiler (Tepecik Yolu, Kaktüs, Melodi, Tunca vb.) Kapsamlı TM Bakımı 14:00 - 18:00 Bakırköy / Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 17:00 Arnavutköy / Karlıbayır, Yassıören vb. Havai Hat & TM Bakımı 26.06.2025 00:30 - 06:30 Bayrampaşa / Yenidoğan (Abdi İpekçi, Caner, Karakaş sk) Kapsamlı TM Bakımı 08:00 - 16:00 Beylikdüzü / Dereağzı (Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Rumeli vb.)Gürpınar / Galip Esmer, Solmaz sk Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 17:00 Beylikdüzü / Adnan Kahveci (İlgi, İnönü sk)Dereağzı (Cami, Mevsim, Küre vb.)Gürpınar (Ahmet Haşim, Tahir Ağa, Sahilyolu vb.) Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 13:00 Bakırköy / Ataköy 7-8-9-10. Kısım Abone/Şube Bağlantısı 14:00 - 17:30 Bakırköy / Zuhuratbaba, Kartaltepe, Cevizlik Abone/Şube Bağlantısı 09:00 - 17:00 Bahçelievler / Siyavuşpaşa, Zafer, Bahçelievler Merkez TM & Havai Hat & Önleyici Bakım 09:00 - 17:00 Başakşehir / Şahintepe (Kartal, Kurban, Türker, Şirin sk) Havai Hat Bakımı 09:00 - 17:00 Başakşehir / Başak Mah. (Tunalı sk) Yatırım / Dönüşüm Çalışması 09:00 - 17:00 Beşiktaş / Arnavutköy (Bebek Arnavutköy, Kireçhane, Tekkece sk vb.) Yeni Kablo Bağlantısı 10:00 - 17:00 Beşiktaş / Etiler (Cengiz Topel, Edincik, İncesu, Yanarsu, Taşlıçay vb.) Kapsamlı TM Bakımı 09:00 - 17:00 Arnavutköy / Nenehatun, İslambey vb. Havai Hat Bakımı İlgili Haber İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin