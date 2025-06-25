Yemekteyiz Merve Pektaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dördüncü gün yarışmacısı merak konusu oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısının 26 Haziran 2025 Perşembe günü yarışmacısı Merve Pektaş, direksiyon eğitmenliği, Malatya mutfağına ilgisi ile öne plana çıkan bir isimdir.

Son günlerde sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan Merve Pektaş oldu.

Dış görünüşünün yanı sıra Malatyalı olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Pektaş, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dördüncü gün yarışmacısıdır. 26 Haziran 2025 Perşembe günü yarışacak olan Merve Hanım'ın menüsü ve nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

YEMEKTEYİZ MERVE PEKTAŞ KİMDİR?

Merve Pektaş kimdir? sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan isimler arasında yer aldı. Özellikle gezmeyi ve fotoğraf çekilmeyi sevene Merve Pektaş’ın yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu.

Merve Pektaş, 34 yaşında ve aslen Malatyalıdır. Şu anda Ankara’da yaşayan Merve Pektaş, aktif olarak direksiyon eğitmenliği yapmaktadır.

Bekar olan Merve Pektaş, masadaki yorumlarıyla öne çıkan bir isimdir. 150 bin TL'lik büyük ödülde iddialı olduğunu ve el lezzetine çok güvendiğini belirtti.

YEMEKTEYİZ MERVE PEKTAŞ KAÇ PUAN ALDI?

Malatya'nı geleneksel yemeklerini menüsünde görmeyi tahmin ediyoruz. Verilen süre içinde menüsünü eksiksiz bir şekilde yetiştirdiği takdirde Zuhal Hanım Başta olmak üzere diğer yarışmacı arkadaşlarında 3 ilâ 10 arasında bir puan alacaktır.

Merve Hanım dördüncü gün yarışacaktır. Yarın için nasıl bir performans göstereceği ve nasıl yemekler hazırlayacağı şimdiden merak ediliyor. Şu an için Merve Hanım'ın aldığı puan belli değildir. Yarın 16.00'dan sonra TV8'de yayınlanacak bölümde belli olacaktır.