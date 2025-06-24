Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cüneyt Öncel yaşı, memleketi

23-27 Haziran haftasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Cüneyt Öncel hayatı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Cüneyt Bey memleketi, mesleği ve yaşına dair merak edilenler araştırılıyor.

23-27 Haziran haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Cüneyt Öncel ismi merak edildi. Yemekteyiz programında yemekleriyle iddialı olan Cüneyt Bey'in hayatına dair detaylar gündeme geldi.

YEMEKTEYİZ CÜNEYT KİMDİR?

Medya sektöründe çalıştığı öğrenilen Cüneyt Öncel, aslen Denizlilidir. Bekar olduğu bilinen yarışmacı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 25 Haziran Çarşamba günü menüsüyle yarışmacılardan en yüksek puanı almak için yarışacak.

CÜNEYT ÖNCEL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Denizlili olan Cüneyt Öncel 43 yaşındadır. Haber editörü olarak medya sektöründe yarışan Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Bey, yarışmada yemekleriyle iddialı olduğunu ifade ediyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

Yemekteyiz programı ilk olarak 2008 yılında Show TV'de başladı 2017 yılından bu yana ise TV8'de yayınlanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin sunuculuğunda gerçekleşen programı son olarak Zuhal Topal sunuyor.