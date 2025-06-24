Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cüneyt Öncel yaşı, memleketi

Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cüneyt Öncel yaşı, memleketi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Cüneyt Öncel yaşı, memleketi
Zuhal Topal, Yemekteyiz, Denizli, Yemek, Yaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23-27 Haziran haftasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Cüneyt Öncel hayatı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Cüneyt Bey memleketi, mesleği ve yaşına dair merak edilenler araştırılıyor.

23-27 Haziran haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Cüneyt Öncel ismi merak edildi. Yemekteyiz programında yemekleriyle iddialı olan Cüneyt Bey'in hayatına dair detaylar gündeme geldi.

YEMEKTEYİZ CÜNEYT KİMDİR? 

Medya sektöründe çalıştığı öğrenilen Cüneyt Öncel, aslen Denizlilidir. Bekar olduğu bilinen yarışmacı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 25 Haziran Çarşamba günü menüsüyle yarışmacılardan en yüksek puanı almak için yarışacak.

Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cüneyt Öncel yaşı, memleketi - 1. Resim 

CÜNEYT ÖNCEL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Denizlili olan Cüneyt Öncel 43 yaşındadır. Haber editörü olarak medya sektöründe yarışan Yemekteyiz yarışmacısı Cüneyt Bey, yarışmada yemekleriyle iddialı olduğunu ifade ediyor. 

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

Yemekteyiz programı ilk olarak 2008 yılında Show TV'de başladı 2017 yılından bu yana ise TV8'de yayınlanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin sunuculuğunda gerçekleşen programı son olarak Zuhal Topal sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bekçi alımları başladı mı? EGM bekçi alımı ilanları merak ediliyor! - HaberlerBekçi alımları başladı mı? EGM bekçi alımı ilanları merak ediliyor!Gassal TRT 1'de ne zaman, hangi günler yayınlanacak? Fenomen dizi televizyona geliyor - HaberlerGassal TRT 1'de ne zaman, hangi günler yayınlanacak? Fenomen dizi televizyona geliyorTürkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - HaberlerTürkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa ŞampiyonasıYetenek Sizsiniz neden NOW TV'de, TV8'den ayrıldı mı? - HaberlerYetenek Sizsiniz neden NOW TV'de, TV8'den ayrıldı mı?PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak - HaberlerPSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacakTarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak? - HaberlerTarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...