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Yemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Çukuryayla hayatı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Asel Çukuryayla hayatı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz programının 23-27 tarihleri arasında yarışan Aysel Çukuryayla'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Yemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri Asel Çukuryayla, arama motorlarında sıkça sorgulanan isimlerden biri oldu.

Kedileri çok seven Asel Hanım yakın zamanda da bu konuyla ilgili bir kitap çıkaracağı haberini verdi.

Yarışmadaki polemikleri ve sivri eleştiriyle dikkat çeken Asel Çukuryayla nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? sorularına cevap aranmaya başlandı. 

Yemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Çukuryayla hayatı merak konusu oldu - 1. Resim

YEMEKTEYİZ ASEL ÇUKURYAYLA KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Asel Çukuryayla 35 yaşındadır. Samimi ve doğal yapısıyla öne çıkan  Asel Çukuryayla, kendisini kedilerini çok düşkündür.

Asel Çukuryayla, 1 çocuk annesidir. Ayrıca Çukuryayla’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise 8 kediye ev sahipliği yapmasıdır. Hayvan sevgisiyle dikkatleri üzerine çeken Çukuryayla, kedileriyle kurduğu bağla da çevresinde tanınıyor.

Yemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Çukuryayla hayatı merak konusu oldu - 2. Resim

Asel Çukuryayla’nın bilinen mesleğiyle ilgili detaylar sınırlı olsa da, en büyük tutkularından biri klasik yemekler yapmaktır. Özellikle geleneksel tariflere olan ilgisi olduğu bilgisini paylaştı.

Yemek yapmayı çok sevdiğini ve bir hayat tarzı olarak gördüğünü belirten Çukuryayla, yarışmaya katılarak hünerlerini sergileyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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