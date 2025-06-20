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20 Haziran 2025 Yemekteyiz'de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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20 Haziran 2025 Yemekteyiz&#039;de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finalinde yarışmacılar Didem Hanım'ın sofrasına konuk oldu. Sivri eleştirileri ve dikkat çeken tarzıyla dikkat çeken Didem Gülhan'ın hazırladığı yemekler gün sonunda puanlandı. Ardından finale geçildi ve e Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile beraber 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşandı. Son gün yarışmacısı Didem Gülhan, jüri ve rakiplerinden yüksek puan alabilmek için mutfağa girdi ve belirlinen süre içinde menüsünü eksiksiz bir şekilde tamamladı.

Tüm yemeklerin tadılmasıyla beraber yorumlar yapıldı ve puanlamaların yapılmasının ardından gözler, Zuhal Topal'ın vereceği puanlara çevrildi. Final bölümünde açıklanan puanlarla birlikte, 150 bin TL'lik büyük ödülün kazananı belli oldu.

20 Haziran 2025 Yemekteyiz'de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu - 1. Resim

16-20 HAZİRAN 2025 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Nesli Gül

Mehmet Erdem

Ayşenur Bakıcı

Onur Durna

Didem Gülhan

20 Haziran 2025 Yemekteyiz'de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu - 2. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 150 BİN TL KAZANAN İSİM KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde netlik kazandı. Haftanın son gün yarışmacısı Didem Gülhan yemek konusunda becerilerini konuşturdu.

20 Haziran 2025 Yemekteyiz'de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu - 3. Resim

Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile birlikte büyük ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. 33 puan alan Didem Hanım haftanın birincisi oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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