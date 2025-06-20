20 Haziran 2025 Yemekteyiz'de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 18:59 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 19:00 - Güncelleme:

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finalinde yarışmacılar Didem Hanım'ın sofrasına konuk oldu. Sivri eleştirileri ve dikkat çeken tarzıyla dikkat çeken Didem Gülhan'ın hazırladığı yemekler gün sonunda puanlandı. Ardından finale geçildi ve e Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile beraber 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşandı. Son gün yarışmacısı Didem Gülhan, jüri ve rakiplerinden yüksek puan alabilmek için mutfağa girdi ve belirlinen süre içinde menüsünü eksiksiz bir şekilde tamamladı. Tüm yemeklerin tadılmasıyla beraber yorumlar yapıldı ve puanlamaların yapılmasının ardından gözler, Zuhal Topal'ın vereceği puanlara çevrildi. Final bölümünde açıklanan puanlarla birlikte, 150 bin TL'lik büyük ödülün kazananı belli oldu. 16-20 HAZİRAN 2025 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI Nesli Gül Mehmet Erdem Ayşenur Bakıcı Onur Durna Didem Gülhan ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 150 BİN TL KAZANAN İSİM KİM OLACAK? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde netlik kazandı. Haftanın son gün yarışmacısı Didem Gülhan yemek konusunda becerilerini konuşturdu. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile birlikte büyük ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. 33 puan alan Didem Hanım haftanın birincisi oldu. İlgili Haber Yemekteyiz Ayşenur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşenur Bakıcı ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin