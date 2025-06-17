Yemekteyiz Ayşenur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşenur Bakıcı ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 18:58 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 18:59 - Güncelleme:

18 Haziran Çarşamba günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışacak olan Ayşenur Bakıcı, bu hafta dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Aslen Giresunlu olan yarışmacının, samimi tavırları ve eleştirileriyle öne çıkan bir isim oldu.

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üslendiği ve her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni haftada yarışacak olan Ayşenur Hanım ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. AYŞENUR BAKICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 33 yaşındaki Ayşenur Bakıcı, Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programında bu haftanın yarışmacısıdır. 18 Haziran Çarşamba günü yarışacak olan Ayşenur Balcı sıcak kişiliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ayşenur Balcı özellikle hamur işi konusundaki hüneriyle jüri üyeleri ve rakipleri tarafından beğeni topluyor. AYŞENUR BALCI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? Ayşenur Bakıcı 33 yaşındadır ve aslen Giresunludur. Karadeniz mutfağına hakim olan yarışmacı, özellikle yöresel yemekler konusundaki bilgi ve tecrübesiyle ön plandadır. Ayşenur Bakıcı 1 çocuk annesidir. Yarışma esnasında sıkça dile getirmesi üzerine annelikle beraber mutfağa olan ilgisi artmış ve zamanla bu ilgisini ilerletmiştir. Ev hanımı olan Bakıcı, aynı zamanda alışveriş yapmayı ve yeni tarifler denemeyi seviyor. İlgili Haber Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin