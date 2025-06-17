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Yemekteyiz Ayşenur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşenur Bakıcı ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemekteyiz Ayşenur kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Ayşenur Bakıcı ne iş yapıyor?
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18 Haziran Çarşamba günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışacak olan Ayşenur Bakıcı, bu hafta dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Aslen Giresunlu olan yarışmacının, samimi tavırları ve eleştirileriyle öne çıkan bir isim oldu.

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üslendiği ve her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni haftada yarışacak olan Ayşenur Hanım ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Yemekteyiz Ayşenur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşenur Bakıcı ne iş yapıyor? - 1. Resim

AYŞENUR BAKICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

33 yaşındaki Ayşenur Bakıcı, Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programında bu haftanın yarışmacısıdır. 18 Haziran Çarşamba günü yarışacak olan Ayşenur Balcı sıcak kişiliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Ayşenur Balcı özellikle hamur işi konusundaki hüneriyle jüri üyeleri ve rakipleri tarafından beğeni topluyor.

Yemekteyiz Ayşenur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşenur Bakıcı ne iş yapıyor? - 2. Resim

AYŞENUR BALCI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ayşenur Bakıcı 33 yaşındadır ve aslen Giresunludur. Karadeniz mutfağına hakim olan yarışmacı, özellikle yöresel yemekler konusundaki bilgi ve tecrübesiyle ön plandadır.

Ayşenur Bakıcı 1 çocuk annesidir. Yarışma esnasında sıkça dile getirmesi üzerine annelikle beraber mutfağa olan ilgisi artmış ve zamanla bu ilgisini ilerletmiştir. Ev hanımı olan Bakıcı, aynı zamanda alışveriş yapmayı ve yeni tarifler denemeyi seviyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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