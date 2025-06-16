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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 16-20 Haziran'da yarışacak olan Onur Durmaz'ın kim olduğu merak konusu haline geldi. Peki Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte tüm ayrıntılar...

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı gündüz kuşağının en çok takip edilen yemek yarışmalarından biridir.

16-20 Haziran haftasında yarışacak olan Onur Bey, genç yaşı, dijital dünyadaki üretkenliği ve annesine olan bağlılığı sebebiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte detaylar…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli? - 1. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Onur Bey, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak olan yarışmacılardan biridir. 26 yaşında Sempatik tavırları ve iddialı sözleriyle izleyicilerin ilgisini çeken Durmaz, yarışmada rakiplerine gözdağı vermeye başladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli? - 2. Resim

Onur Bey, günümüzde içerik üreticiliği (content creator) mesleği ile uğraşmaktadır. Sosyal medya platformlarında özellikle yemek tarifleri, günlük vloglar ve eğlenceli videolarla içerik üretmektedir. 

150 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak çok isteyen Onur Bey, annesine bir araba hediye etmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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