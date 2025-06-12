Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım ne iş yapıyor?

Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Haziran haftasında yarışacak olan Neşe Hanım, iddialı duruşuyla ve gittiği ülkelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Neşe Hanım kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte tüm ayrıntılar...

Televizyon ekranlarının sevilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz", her hafta yeni yarışmacılarla ve onların lezzet dolu sofralarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Programın bu haftaki bölümünde Neşe Hanım, hem yemekteki iddiasıyla hem de yarışma boyunca yaptığı eleştiriyle merak uyandırmayı başardı. Peki, Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?  İşte, Neşe Hanım'ın hayatına dair tüm merak edilenler.

Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım ne iş yapıyor? - 1. Resim

 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI NEŞE HANIM KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının beşinci gün yarışmacısı Neşe Hanım, 42 yaşındadır. Aslen Bartınlı olan yarışmacı 6 yıllık evlidir.

İngilizce eğitmeni olan Neşe Hanım birçok ülkeyi gezdiğini belirtti. Sağlığına dikkat edip sporunu aksatmadığını ve el lezzetine güvendiğini söyledi.

Neşe Hanım yarışma boyunca sergilediği sunum, pratiklik başta olmak üzere sofra düzeni ve yemeklere yaptığı yorumlarla mutfakla yakından ilgilendiğini gösteriyor.

Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım ne iş yapıyor? - 2. Resim

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI NEŞE HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım, 12 Haziran 2025 tarihinde yarışacaktır. Şu an için puan durumu belli değildir.

Yarın saat 16.00!sa TV8 ekranlarında Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının ekrana gelmesiyle Neşe Hanım'ın hem performansı hem de günün sonunda aldığı puan belli olacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bunaltan sıcaklara deva olacak! İstanbul'da sağanak yağış için tarih verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri neler? Hindistan'da düşen uçak hakkında bilinenler - HaberlerBoeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri neler? Hindistan'da düşen uçak hakkında bilinenlerKeyDrop yasal mı, kapandı mı? KeyDrop operasyonu ile birçok fenomen tutuklandı! - HaberlerKeyDrop yasal mı, kapandı mı? KeyDrop operasyonu ile birçok fenomen tutuklandı!12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?Papara hesap incelemesi ne zaman bitecek, bloke hesaplar ne zaman açılacak? Papara açıldı mı merak ediliyor! - HaberlerPapara hesap incelemesi ne zaman bitecek, bloke hesaplar ne zaman açılacak? Papara açıldı mı merak ediliyor!LGS'ye kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? 2025 LGS'ye başvuran öğrenci sayısı - HaberlerLGS'ye kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? 2025 LGS'ye başvuran öğrenci sayısıErdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding SASA’daki paylarının bir kısmını devretti - HaberlerErdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding SASA’daki paylarının bir kısmını devretti
Sonraki Haber Yükleniyor...