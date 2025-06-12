Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Haziran haftasında yarışacak olan Neşe Hanım, iddialı duruşuyla ve gittiği ülkelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Neşe Hanım kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte tüm ayrıntılar...

Televizyon ekranlarının sevilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz", her hafta yeni yarışmacılarla ve onların lezzet dolu sofralarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Programın bu haftaki bölümünde Neşe Hanım, hem yemekteki iddiasıyla hem de yarışma boyunca yaptığı eleştiriyle merak uyandırmayı başardı. Peki, Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Neşe Hanım'ın hayatına dair tüm merak edilenler.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI NEŞE HANIM KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının beşinci gün yarışmacısı Neşe Hanım, 42 yaşındadır. Aslen Bartınlı olan yarışmacı 6 yıllık evlidir.

İngilizce eğitmeni olan Neşe Hanım birçok ülkeyi gezdiğini belirtti. Sağlığına dikkat edip sporunu aksatmadığını ve el lezzetine güvendiğini söyledi.

Neşe Hanım yarışma boyunca sergilediği sunum, pratiklik başta olmak üzere sofra düzeni ve yemeklere yaptığı yorumlarla mutfakla yakından ilgilendiğini gösteriyor.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI NEŞE HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Neşe Hanım, 12 Haziran 2025 tarihinde yarışacaktır. Şu an için puan durumu belli değildir.

Yarın saat 16.00!sa TV8 ekranlarında Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının ekrana gelmesiyle Neşe Hanım'ın hem performansı hem de günün sonunda aldığı puan belli olacaktır.