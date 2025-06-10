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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Oğuzhan Soylu kimdir? Yaşı ve mesleği merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, izleyenler tarafından ilgi gören yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in dördüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Soylu, kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TV8'in büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 9-13 Haziran haftasında yine birbirinden renkli yarışmacılarla ekrana geliyor.

Bu haftanın dikkat çeken isimlerinden biri de aslen Samsunlu olan Oğuzhan Soylu oldu. Yarışmadaki yorumlarıyla kısa sürede ön plana çıkmayı başaran Oğuzhan Bey, izleyicilerin merakla takip ettiği isimler arasında yerini aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Oğuzhan Soylu kimdir? Yaşı ve mesleği merak konusu oldu - 1. Resim

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI OĞUZHAN SOYLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kendine has bir üslubu ve sivri eleştirileriyle öne çıkan Oğuzhan Soylu, komedyendir. 

34 yaşında ve bekar olan Oğuzhan Bey aslen Samsunludur. Stand up gösterilerine çıkan Oğuzhan Soylu, sahne dışında ise elinden kitabını düşürmeyen bir kitap kurdudur. 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Oğuzhan Soylu kimdir? Yaşı ve mesleği merak konusu oldu - 2. Resim

Sahneye çıkarak insanları güldüren Oğuzhan Bey, yüksek sözlü ifade becerilerine sahip bir bireydir. Bu özelliği masada yaptığı yemek eleştirilerinde ve diğer yarışmacılarla kurduğu iletişimde açıkça görülmektedir.

150 bin TL'lik büyük ödülü kazanması halinde tatile yurt dışına gitmek istediği belirtildi.

Yemeklere olan el becerisini gösterecek olan Oğuzhan Bey'in eleştirileriyle Yemekteyiz programına damga vurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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