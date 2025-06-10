Yemekteyiz Funda kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Haziran Salı günü puan durumu

TV8'in sevilen gündüz kuşağı yarışmacısı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de son dönemde en çok takip edilen programlar arasında yer alıyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Funda kimdir, kaç puan aldı? sorularına cevap aramaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Tv8'de yayınlanan ekranların fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün izleyicisiyle bir araya geliyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın ikinci gününde Funda Hanım merak konusu oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. 10 Haziran Salı (bugün) yarışan Funda hanım, hazırladığı yemekleri diğer yarışmacılara sunarak, en yüksek puanı almaya çalıştı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Funda hanım kaç puan aldı? İşte tüm ayrıntılar...

YEMEKTEYİZ FUNDA KİMDİR?

10 Haziran 2025 Salı günü yarışan Funda Budanur, 24 yaşında bekar ve aslen Hataylı'dır. Gazeteci olan Funda Hanım'ın yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı, pozitifliğiyle çevresine neşe saçtığı söyleniyor.

Şu anda mesleğini icra etmeyen Funda Hanım, geçmişte röportaj yapıp, haberlere gitttiğini söyledi. Radyo Televizyon programcılığından mezundur.

Memleketi Hatay'ın lezzetleriyle rakiplerine hiç şans tanımayan Funda Hanım, 150 bin TL'lik ödülü kazandığı takdirde kitabını bastırmak istediği belirtildi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 10 HAZİRAN SALI GÜNÜ PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ikinci gün yarışmacısı Funda Hanım'ın puan durumu ilerleyen saatlerde belli olacaktır.

Funda Hanım menüsünü eksiksiz bir şekilde tamamlaması halinde 3 ilâ 10 arasında bir puan alacaktır.