Zuhal Topal’la Yemekteyiz Kübra Hanım kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Kübra Hanım kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının . 9-13 Haziran haftasının ilk gününde hem enerjisi hem de pozitif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kübra Hanım'ın kaç puan aldığı merak konusu oldu. 23 yaşında olan Kübra Hanım pastacılık işiyle uğraşmaktadır. İşte, Kübra Hanım hakkında merak edilen detaylar…

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni haftasında Kübra Hanım 9 Haziran Pazartesi günü yarışmıştır.

Sempatik tavırları başta olmak üzere mesleği ike öne çıkan Kübra Hanım, hem sunucu Zuhal Topal’ın hem de izleyicilerin ilgisini çekti. Peki Kübra Hanım kimdir, ne iş yapıyor, kaç puan aldı? Detaylarda öğrenelim…

ZUHAL TOPAL'LA YEMEMEKTEYİZ KÜBRA HANIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşında olan Kübra Hanım, İstanbul’da doğup büyüdü. Aslen Sinoplu olan yarışmacı, genç yaşına rağmen mutfakta oldukça tecrübe kazanmış bir isimdir.

Yarışmada özellikle tatlılara olan ilgisi ve şık sunumlarıyla öne çıkan Kübra Hanım, henüz evi değildir, yeni nişanlanmıştır.

Kübra Hanım, Gastronomi ve Mutfak sanatları mezunudur. Bu alanda uzun yıllar deneyim kazanmıştır. Birçok prestijli restoranda görev yaptığını belirten yarışmacı kısa süre içinde evlilik hazırlıkları yapacaktır.

YEMEKTEYİZ KÜBRA HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Menüsünü eksiksiz bir şekilde tamamlayan Kübra Hanım en az 7 puan beklediğini belirtti. Kendisine 3 ila 10 arasında bir puanlama yapılacaktır.

Kübra Hanım Oğuzhan Bey'den 7, Neşe Hanım'dan 6, Funda Hanım'dan 7, Serkan Bey'den 7 puan alarak toplam 27 puan almıştır.