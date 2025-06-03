Yemekteyiz Emrullah kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emrullah Bey kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2-6 Haziran arasında yarışacak olan Emrullah Bey dikkat çekti. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda yeni yarışmacısı hakkında merak edilenler arasında yaşı, memleketi ve mesleği gibi detaylar arama motorlarında sorgulatılıyor.

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz programında bu haftanın yarışmacıları yerlerini aldı. Haftanın 5 günü TV8'de saat 16.00 olduğu zaman yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında Giza, Emrullah, Rabiye, Gülseren ve Orçun'un 150 bin TL ödülü almak için mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek.

Haftanın ilk günü yorumlarıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Emrullah'ın kariyeri izleyiciler tarafından araştırıldı.

EMRULLAH KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'le Yemekteyiz programının yarışmacısı Emrullah Kılıç, 28 yaşında genç bir aşçıdır. Yaklaşık 10 yıllık bir deneyimi bulunan Emrah Kılıç el lezzetine güveniyor.

Henüz genç olmasına rağmen yemeklere yaptığı yorumlarıyla gündeme gelen Emrah Bey. 2 Haziran 2025 Pazartesi günü masada Orçun Bey'e sert çıktı.

"Kurtlar içinde ceylan masumiyeti yaşayan biri olarak geldim. Şu an aynaya baksak diğerlerinin gözünde 150 bin TL'lik çek var" diyen Orçun Bey'e cevap olarak Emrullah, "Bence siz bu belgeleri kendi alanınızda kullanabilirsiniz. Bu alanda geçersiz" cevabını verdi.

İkili arasındaki tartışma masada tansiyonu yükseltti. Kendi gününde rakiplerinden yüksek puanları toplamaya çalışacak olan Emrullah Bey'i Zuhal Topal'dan alacağı puan merak konusu oldu.