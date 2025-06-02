Zuhal Topal'la Yemekteyiz Orçun kimdir? 2 Haziran 2025 Orçun nereli, kaç yaşında?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Haziran 2025 haftasında yarışacak olan Orçun Bey, tanıtımdaki konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle "Kurtlar sofrasına ceylan olarak geldim" sözleri izleyicilerin ilgisini çekti.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği ve her gün TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Haziran haftasında yarışacak olan Orçun Bey hakkında detaylar araştırılıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ORÇUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Her gün yeni bölümü izleyicinin karşına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta yarışmacıları yerlerini aldı.

Tüm dikkatleri üzerine çektiği yarışmacı Orçun "Buraya gelirken gerçekten kurtlar içinde ceylan masumiyeti yaşayan biri olarak geldim. Şu an aynaya baksak diğerlerinin gözünde 150 bin TL'lik çek var" sözleri başta Zuhal Topal olmak üzere yarışmacı arkadaşlarının eleştiri odağı haline geldi.

Özellikle rakibi Rabiye'den, "Burası masumiyet yarışması mı? Muhakkak eleştirmeye geldik" karşılığı vermesi ikili arasında kısa süreli tansiyonu yükseltti.

Farklı yorumlarıyla herkesi şoke eden Oruç, "Herkes kuyunun derinliğine bakarken ben ipin kısa olup olmadığını incelerim" diyerek belgelerini gösterince eleştirilere maruz kaldı.

Orçun Bey hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde yarışmacı hakkındaki bilgiler güncelenecektir.