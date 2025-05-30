Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci oldu? 150 bin TL'nin sahibi belli oldu

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs Cuma günü haftanın finalinde kazanan belli oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL ödülün sahibi merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 26-30 Mayıs 2025 haftasında lezzet ve rekabet dolu anlarla TV8 ekranlarında izleyiciyi büyüledi. Ümmühan Hanım, Nuray Hanım, Hasan Bey, Enes Bey ve Dilek Hanım’ın mutfakta hünerlerini sergilediği bu haftanın finali, 30 Mayıs Cuma günü büyük bir heyecanla sona erdi. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci oldu merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Mayıs 2025 haftasında büyük ödülü kazanan isim Ümmühan Hanım oldu. Ümmühan Hanım’ın 34 puanla rakiplerini geride bırakarak 150 bin TL’lik ödülü kazandığı duyuruldu.

Yarışmacının menüsü, hem lezzet hem de sunum açısından Zuhal Topal ve diğer yarışmacılardan yüksek puanlar aldı. Özellikle ana yemeği ve tatlısıyla öne çıktı. Hasan Bey hemen ardından 32 puanla ikinci oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 150 BİN TL KİM KAZANDI?

150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi, 30 Mayıs 2025 finalinde 34 puan toplayan Ümmühan Hanım oldu. Zuhal Topal’ın 7 puanlık katkısıyla birinciliğe ulaştığı belirtildi.

Menüsünde sunduğu çorba, ana yemek ve tatlı kombinasyonuyla jüriyi etkileyen yarışmacı, özellikle yemeklerin lezzeti ve görsel sunumuyla dikkat çekti.

Enes Bey’in menüsü lezzet açısından eleştirilere maruz kalırken Nuray Hanım’ın sunum eksiklikleri dördüncü olmasına neden oldu.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI PUAN TABLOSU 26-30 MAYIS

Haftanın sonuncusu 22 puan alan Enes Bey oldu.

Haftanın dördüncüsü 25 puan alan Nuray Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü 30 puan alan Dilek Hanım oldu.

Haftanın ikincisi 32 puan alan Hasan Bey oldu.

Haftanın birincisi ise 34 puanla Ümmühan Hanım oldu. Yarışmacı 150 bin TL'lik para ödülünü kazandı.