Fed faiz indirimine gidecek mi? IMF’ten piyasaları hareketlendiren açıklama

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı öncesinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kozack, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefi doğrultusunda ilerlediğini gördüklerini, ancak büyük ölçüde tarifeler nedeniyle enflasyona yönelik bazı yukarı yönlü risklerin de bulunduğunu aktardı.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Enflasyonun seyri ve iş gücü piyasasındaki zayıflamayı dikkate alarak dengeyi sağlama açısından Fed'in işinin zorlu olduğunu belirten Kozack,"Tam istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için bir alan var" dedi. Kozack, Fed'in gelecek aylarda verilere dayalı ve temkinli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD'de istihdam verilerinde yapılan son revizyonlara da değinen Kozack, "büyük" revizyonlar gördüklerini ve bunun istihdamın Mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük olduğunu gösterdiğini aktardı.

Revizyonların bazı istatistiksel ya da anket hatalarına bağlı olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini ve sadece ABD'de değil bütün ülkelerde sıkça görüldüğünü belirten Kozack, ancak bu revizyonun tarihsel ortalamanın biraz üzerinde olduğuna dikkat çekti.

"POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Kozack, küresel ekonomiyle ilgili ise Temmuz ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'ndan bu yana verilerin, özellikle de ikinci çeyrek büyüme sonuçlarının genel olarak dirençli olduğunu aktardı.

Asya'da ticarette malların normalden önce alınması ve bazı ülkeler tarafından sağlanan mali destekler gibi faktörlerin ekonomilerin dirençli kalmasına yardımcı olduğunu söyleyen Kozack, ABD tarafında ise teknolojiye yapılan yatırımların ve net ticaretin ülkedeki büyümeyi desteklediğini ifade etti.

Kozack, "Ticaret anlaşmaları, ABD'deki tarife oranını Nisan’daki yüksek seviyelere göre düşürmüş olsa da efektif tarife oranları halen 2024 seviyelerinin oldukça üzerinde bulunuyor. Politika belirsizliği yüksek kalmaya devam ediyor" diye konuştu.