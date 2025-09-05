Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed'in Eylül ayı toplantısında nasıl bir karar alacağı yatırımcıların odağında. 2025 Eylül ayının ilk haftası geride kalırken, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Fed'in faiz kararı küresel piyasaları ve uluslararası yatırımcıları doğrudan etkileyecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak edilirken, toplantı tarihi de belirlendi. Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Fed'in faiz kararı da 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00'de açıklanacak. Saat 21.30'da ise Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 22 Ağustos 2025 tarihinde Jackson Hole'da gerçekleştirdiği konuşmada, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Fed'in faiz oranının, bir yıl önce yaptığı açılış konuşmasındaki seviyenin bir puan altında olduğunu aktaran Powell, 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini vermişti. Piyasa katılımcılarının yüzde 94,2'si de Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına çekeceğini öngörüyor.