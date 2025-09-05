Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı tarih belli oldu. Küresel piyasaların merakla beklediği karar öncesinde yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed'in Eylül ayı toplantısında nasıl bir karar alacağı yatırımcıların odağında. 2025 Eylül ayının ilk haftası geride kalırken, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Fed'in faiz kararı küresel piyasaları ve uluslararası yatırımcıları doğrudan etkileyecek.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde - 1. Resim

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak edilirken, toplantı tarihi de belirlendi. Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Fed'in faiz kararı da 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00'de açıklanacak. Saat 21.30'da ise Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde - 2. Resim

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 22 Ağustos 2025 tarihinde Jackson Hole'da gerçekleştirdiği konuşmada, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Fed'in faiz oranının, bir yıl önce yaptığı açılış konuşmasındaki seviyenin bir puan altında olduğunu aktaran Powell, 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini vermişti. Piyasa katılımcılarının yüzde 94,2'si de Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına çekeceğini öngörüyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava!Suriye lideri Şara talimat verdi! Esad'ın 20 milyon dolarlık 4 aracı satışa çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu - HaberlerKıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli olduMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor! - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor!Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı olacak? - HaberlerOkulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı olacak?5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu! - Haberler5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu!Bulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı! - HaberlerBulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı!Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? - HaberlerHükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim?
Sonraki Haber Yükleniyor...