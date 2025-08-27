Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin geleceği bu akşam Benfica ile oynanacak rövanş maçına bağlı. Play-off turunda sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek için mutlak galibiyet peşinde. Peki, Fenerbahçe maçı kaybederse neler olacak? İşte ihtimaller ve son gelişmeler...

FENERBAHÇE BENFİCA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya yenilirse, Devler Ligi'nde mücadele etme şansını kaybedecek. Ancak sarı-lacivertliler, bu durumda Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe Benfica'yı yenerse turu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

FENER KAZANIRSA KAÇ PARA ALACAK?

Sarı lacivertliler, Benfica’yı da elerse 24,8 milyon avro ayakbastı parası alacak ve toplamda 29 milyon avroluk gelir elde edecek. Kaybederse de 16 milyon avro alacak.

FENER NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin tur atlaması için her türlü galibiyet yeterli olacak. Maç beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Maç Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEK 11'LER

BENFİCA: Trubin, Dedic, Silva, Otomendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Archie Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri