Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller

Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi&#039;nde tüm ihtimaller
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Portekiz devi Benfica engelini aşıp Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyor. Heyecan dorukta tüm Türkiye "gecenin sonu tur olsun" diye bekliyor. Peki durum tam tersi olursa ne olacak, Fenerbahçe, Benfica'ya yenilirse Avrupa Ligi'ne mi düşecek? İşte, Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin geleceği bu akşam Benfica ile oynanacak rövanş maçına bağlı. Play-off turunda sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek için mutlak galibiyet peşinde. Peki, Fenerbahçe maçı kaybederse neler olacak? İşte ihtimaller ve son gelişmeler... 

FENERBAHÇE BENFİCA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya yenilirse, Devler Ligi'nde mücadele etme şansını kaybedecek. Ancak sarı-lacivertliler, bu durumda Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller - 1. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe Benfica'yı yenerse turu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller - 2. Resim

FENER KAZANIRSA KAÇ PARA ALACAK?

Sarı lacivertliler, Benfica’yı da elerse 24,8 milyon avro ayakbastı parası alacak ve toplamda 29 milyon avroluk gelir elde edecek. Kaybederse de 16 milyon avro alacak. 

FENER NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin tur atlaması için her türlü galibiyet yeterli olacak. Maç beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.

Kerem Aktürkoğlu Fener maçında oynayacak mı? Benfica'dan flaş karar - 6. Resim

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Maç Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek - 1. Resim

MUHTEMEK 11'LER

BENFİCA: Trubin, Dedic, Silva, Otomendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Archie Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'yi karıştıracak iddia! Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali: Kaçmak olmaz
