Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para alacak? Ayak bastı parası dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para alacak? Ayak bastı parası dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Benfica&#039;yı yenerse kaç para alacak? Ayak bastı parası dudak uçuklattı
UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimi Fenerbahçe 0-0'lık ilk maçın rövanşı için Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Hedef mutlak galibiyet ve tur atlamak. Dev maça saatler kala işin ekonomik boyutu da merak konusu oldu. Fener, Benfica'yı yenerse kasasına girecek para merak ediliyor. Ayak bastı parası ne kadar? İşte Fenerbahçe'nin kazanıp tur atlaması halinde alacağı rakam...

Fenerbahçe için Benfica sınavı tur mücadelesinin yanı sıra ekonomik olarak da büyük önem taşıyor. Hem maddi hem de manevi olarak. Fener play-off turunu geçerse Şampiyonlar Ligi’nde kalacak güzel de bir para alacak. Geri sayım başladı, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçına saatler kala taraftarda heyecan dorukta. Merak edilen sorulardan biri ise "Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para alacak?" İşte detaylar... 

Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para kazanacak? Uçuk para yolda... - 3. Resim

BENFİCA - FENER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı bu akşam oynanacak. Maç Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe’nin, Benfica ile oynayacağı maçı yönetecek hakem de belli oldu. UEFA, kritik mücadelede için Sloven hakem Slavko Vincic’i görevlendirdi. Vincic, geçen sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde de görev yaptı. Tecrübeli hakem Türk futbolseverler tarafından yakından tanınıyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek - 1. Resim

FENERBAHÇE, BENFİCA'YI YENERSE KAÇ PARA ALACAK?

Sarı lacivertliler, Benfica’yı da elerse 24,8 milyon avro ayakbastı parası alacak ve toplamda 29 milyon avroluk gelir elde edecek. Fenerbahçe’nin lig aşamasında alacağı puanlarla birlikte bu miktarın üzerine çıkması da muhtemel. Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyete 2,1 milyon avro prim veriliyor. Bu turun kaybedeni, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ülker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL karFast food devi Domino's Pizza'da kriz! Şirketin sahibi açıkladı: Fiyatlar düşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller - HaberlerFenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimallerBenfica - Fener maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında heyecan dorukta - HaberlerBenfica - Fener maçı hangi kanalda?Geleceğin ulaşım teknolojisi ne? TEKNOFEST’te test ediliyor - HaberlerGeleceğin ulaşım teknolojisi ne? TEKNOFEST’te test ediliyorPafos - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde nefesler kesildi - HaberlerPafos - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde nefesler kesildiAz önce deprem nerede oldu? Son dakika depremler listesi açıklandı - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? Son dakika depremler listesi açıklandıKarabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor - HaberlerKarabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...