Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para alacak? Ayak bastı parası dudak uçuklattı

Fenerbahçe için Benfica sınavı tur mücadelesinin yanı sıra ekonomik olarak da büyük önem taşıyor. Hem maddi hem de manevi olarak. Fener play-off turunu geçerse Şampiyonlar Ligi’nde kalacak güzel de bir para alacak. Geri sayım başladı, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçına saatler kala taraftarda heyecan dorukta. Merak edilen sorulardan biri ise "Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para alacak?" İşte detaylar...

BENFİCA - FENER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı bu akşam oynanacak. Maç Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe’nin, Benfica ile oynayacağı maçı yönetecek hakem de belli oldu. UEFA, kritik mücadelede için Sloven hakem Slavko Vincic’i görevlendirdi. Vincic, geçen sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde de görev yaptı. Tecrübeli hakem Türk futbolseverler tarafından yakından tanınıyor.

FENERBAHÇE, BENFİCA'YI YENERSE KAÇ PARA ALACAK?

Sarı lacivertliler, Benfica’yı da elerse 24,8 milyon avro ayakbastı parası alacak ve toplamda 29 milyon avroluk gelir elde edecek. Fenerbahçe’nin lig aşamasında alacağı puanlarla birlikte bu miktarın üzerine çıkması da muhtemel. Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyete 2,1 milyon avro prim veriliyor. Bu turun kaybedeni, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.